川原礫(れき)さんの人気ライトノベルが原作のテレビアニメ「ソードアート・オンライン(SAO)」シリーズの最新章「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」のブルーレイディスク(BD)、DVD完全生産限定版第2巻(2020年1月29日発売)の特典として、川原さんの書き下ろし新作短編小説「If You Wish It」が付属することが分かった。もしもキリトとユージオが、禁忌目録に違反していなければ、整合騎士になっていたら……という“IFストーリー”が描かれる。

BD、DVD完全生産限定版第1巻(2019年12月25日発売)には、茅野愛衣さんが演じるアリスが歌う楽曲「Symphonic Alicization Orchestra War of Underworld #1」の特典CDが付属。キャラクター原案のabecさんが描き下ろした収納ボックスのイラストも公開された。

「SAO」は、川原さん作、abecさんイラストのライトノベル。仮想空間への接続機器によってバーチャルリアリティーを実現した近未来を舞台に、さまざまなオンラインゲームを取り巻く事件が描かれている。最新章「War of Underworld」がTOKYO MX、BS11ほかで放送中。