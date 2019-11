日本テレビ系の音楽特番「ベストアーティスト2019」が11月27日(水)に4時間生放送される。

「ベストアーティスト」は2001年より放送されてきた年末恒例の歌の祭典。総合司会は11回連続となる嵐の櫻井翔が務める。このほか“2019年を彩った豪華アーティストが大集結!”をテーマに約40組のアーティストが登場。「ラグビースペシャルメドレー」と題したメドレーコーナーには嵐、Little Glee Monster、麻倉未稀が参加し、ラグビーにちなんだ楽曲を披露する。

櫻井翔 コメント

これだけ盛り上がったということもあり、今年はラグビーの年だったなと思います。冒頭のオープニングからラグビースペシャルメドレーから始まるので、今年を象徴する始まり方をするのかなと。また、(今後解禁になりますが)ベストアーティストならではの、ベストアーティストでしか見られないようなコラボレーションも楽しんでもらえたら嬉しいです。あれだけのアーティストの皆さんのパフォーマンスを、一番近くで、生で見られるなんて、とても贅沢な時間で役得です(笑)。4時間はあっという間だと思いますので、例年通り、楽しみながら進行していきたいと思います。

日本テレビ系「ベストアーティスト2019」

2019年11月27日(水) 19:00~22:54

<出演者>

嵐 / Little Glee Monster / 麻倉未稀 / and more

総合司会 :櫻井翔(嵐)

司会:羽鳥慎一 / 徳島えりか(日本テレビアナウンサー)