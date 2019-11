AGF2019でボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」新バンド「Fantôme Iris」の全キャストが初公開！

本日2019年11月9日(土)、今年で10周年を迎える、乙女ゲーム・アニメ・コミック・声優・グッズ・コスプレなど”女の子のためのすべて”が集まる池袋の大型イベント「アニメイトガールズフェスティバル2019」(以下、AGF2019)が開幕した。サンシャインシティの噴水広場では、様々なメディアミックスを展開する”BanG Dream!(バンドリ!)”発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ)」のスペシャルステージが行われ、新バンド「Fantôme Iris(ファントムイリス)」のメンバー全員のキャストが発表となった。



2020年春にアニメ化、2020年後半にはアプリゲーム(開発・運営:DeNA)の配信を予定している「ARGONAVIS from BanG Dream!」。先日、11月5日(火)に行われた発表会では、それらの発表に加え、「Argonavis(アルゴナビス)」に続く新バンド「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」と「Fantôme Iris(ファントムイリス)」も初公開された。さらにGYROAXIAのボーカル・旭 那由多役を小笠原 仁が、Fantôme Irisのボーカル・フェリクス・ルイ=クロード・モンドールをランズベリー・アーサーがそれぞれ演じることも発表となった。



本日行われた噴水広場ステージ「ARGONAVISスペシャルステージ」では、アプリゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside(ダブルエーサイド)」(以下、AAside)に登場するヴィジュアル系社会人バンド「Fantôme Iris」の全キャストが初公開となった。11月5日(火)の初お披露目時に公開されたフェリクス・ルイ=クロード・モンドール役のランズベリー・アーサーのほか、黒川 燈役の和田将弥、洲崎 遵役の福山 潤、御劔虎春役の代永 翼、楠 大門役の鮎川太陽と豪華な顔ぶれが揃った。



「Fantôme Iris」が登場するアプリゲーム『AAside』は2020年後半配信予定で、現在、公式Twitterや公式サイトからのメールによる事前登録を受付中だ。

また、Fantôme Iris のキャスト全公開を記念した、AAside 公式 Twitter(@AAside_INFO)と各キャストのTwitterが連動した「Wフォロー&RTキャンペーン」も開始。両アカウントをフォローした上で対象ツイートをRTした人の中からそれぞれ2名に、Fantôme Iris キャストの直筆サイン色紙がプレゼントされる。



●Wフォロー&RTキャンペーン

<応募期間>

11月9日〜11日 フェリクス役:ランズベリー・アーサー(@Art_C_Lounsbery)

11月11日〜13日 御劔虎春役:代永 翼(@numanumakapa)

11月13日〜15日 洲崎 遵役:福山 潤 ※

11月15日〜17日 楠 大門役:鮎川太陽(@ayukawa_taiyou)

11月17日〜19日 黒川 燈役:和田将弥(本人公式Twitter開設予定)

※福山 潤の直筆サイン色紙応募については、@AAside_INFO のみのフォローが条件となる。





◆Fantôme Iris

全員が社会人で構成されているヴィジュアル系バンド「Fantôme Iris(ファントムイリス)」。

──FELIXはすべてのヴァンパイアを統べる王。付き従うは、怜悧な王の右腕・LIGHT、残虐非道の申し子・ZACK。苛烈な夜の女王・HARU、黙する聖職者・D──

……という設定で、僕たち頑張っております。

月が奏でる百年の音楽、夜が歌う千年の調べ。さあ、銀の百合咲き乱れし我らの王国へようこそ。





Vo. フェリクス・ルイ=クロード・モンドール:CV.ランズベリー・アーサー

年齢:30歳

誕生日:2月16日

星座:水瓶座

身長:182㎝

体重:71㎏

職業:フランス語講師

好き:料理を作ること(下手)、紅茶"

嫌い:カミナリ



ステージネームはFELIX。フランスからやってきた無敵の王様。容姿端麗、語学堪能、実家は古くから続く貴族。美しいものが好きで自由奔放な性格。また、卓越した知性と鋭い感性を持つ。基本的に人の話は聞かず、すべてにおいて規格外なところがあるが、彼についていきたいと思わせる人間的魅力が備わっている。





Gt. 黒川 燈(くろかわ ともる):CV.和田将弥

年齢:28歳

誕生日:4月12日

星座:牡羊座

身長:176㎝

体重:68㎏

職業:医療系SE

好き:写真集め、栄養ドリンク、坂角総本舗のゆかり

嫌い:早起き(低血圧)



ステージネームは「LIGHT」。昼間はシステムエンジニアとして部下と上司に挟まれながらもあくせく働き、夜はヴァンパイアと人間のハーフとしてギターをかきならす。公私ともに真面目で苦労性、社畜体質な会社員。温厚で優しく、仕事のしわ寄せをくらい、2・3日会社から帰れないこともしばしば。フェリクスに振り回されながらも、バンドマンとして充実した日々を送る。





Gt. 洲崎 遵(すざき じゅん):CV.福山 潤

年齢:28歳

誕生日:7月11日

星座:蟹座

身長:174㎝

体重:60㎏

職業:プロゲーマー(ニート)

好き:オムライス、ゲーム、スガキヤのラーメン

嫌い:フェリクスの作る料理



ステージネームは「ZACK」。繊細な感性と恵まれた音楽的才能を持ちつつも、生まれながらの不幸体質で損ばかりしている。平素は気が弱いもやしっ子で、家にひきこもってゲームばかりしているが、ステージ上、対人ゲームをするときだけは、裏の人格ZACKとなり、感情が解放され、放送禁止用語を連発する。





Ba. 御劔虎春(みつるぎ こはる):CV.代永 翼

年齢:32歳

誕生日:11月24日

星座:射手座

身長:165㎝

体重:63㎏

職業:保育士

好き:肉、酒肴、しるこサンド

嫌い:甘いもの、姉たち



ステージネームは「HARU」。少女のようにかわいい見た目だが、中身は三河の虎と恐れられた最強の不良。今は心を入れ替え、保育士になった。腕っぷしの強い漢気あふれる性格で面倒見がいい。大門とは小学校のときからの幼馴染。自分の見た目、装いがFantôme Iris のためになっていることを誇りに思っている。





Dr. 楠 大門(くすのき だいもん):CV.鮎川太陽

年齢:32歳

誕生日:5月27日

星座:双子座

身長:187cm

体重:77kg

職業:カフェ経営、夜間警備員

好き:コーヒー、しるこサンド

嫌い:おばけ、幽霊、怖いもの



ステージネームは「D」。表情に乏しく見た目が怖いが誰よりも優しく穏やかな心を持つ。また、自分に厳しく他人に優しい。楽器店を営む祖父からあらゆる音楽ジャンルの教えをうけた。虎春とは幼馴染で、警察に補導された虎春を迎えにいくのは大門の役割だった。シェアハウスでは主に家事を担当している。



■『AAside(ダブルエーサイド)』に登場する他バンドを紹介!



<Argonavis>



函館の大学に通う5名で結成されたバンド「Argonavis(アルゴナビス)」。

天性の才能を持つボーカリスト蓮を中心に、熱血行動派のリーダー結人、慎重丁寧な航海、クールな万能人凛生、明るくしっかり者の万浬が家族のように支え合う。

運命という追い風を受け、船は順風満帆! 目指すあのステージへ針路、宜候(ヨーソロ)!



<GYROAXIA>



孤高のボーカリスト那由多の元に集った、実力主義のバンド「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」。

圧倒的頂点の那由多を、冷静沈着なリーダー賢汰、頑固で真面目な礼音、自称宇宙からやってきた男・涼、ストイック色男の深幸が支えている。

この声こそが必然、この音こそが真理! 聞け、そしてひれ伏せ! 絶対的強者 GYROAXIA が今ここに君臨する!





◆アプリゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside(ダブルエーサイド)』

【スタッフ】

メインキャラクター原案:三好 輝

シナリオ原案・監修:毛利亘宏

原作・企画:株式会社ブシロード

開発・運営・企画:株式会社ディー・エヌ・エー

【ストーリー】

日本全国のアマチュアバンドの頂点を決める「ライブ・ロワイヤル・フェス」。

この街、東京を舞台にバンドに賭ける青年たちの、熱い生き様ときらめき溢れる新しいバンドストーリーが今、はじまる――!



●アプリゲーム化特報PV





【今後のイベント情報】



◆BanG Dream! Argonavis 2nd LIVE「VOICE -星空の下の約束-」

<開催日時>

12月5日(木)18:00開場/19:00開演(予定)

<開催場所>

TOKYO DOME CITY HALL

<出演者>

Argonavis(七星 蓮:伊藤昌弘(Vo.)、五稜結人:日向大輔(Gt.)、的場航海:前田誠二(Ba.)、桔梗凛生:森嶋秀太(Key.)、白石万浬:橋本祥平(Dr.))



AGF2019特別シリアル先行 受付期間:11月9日(土)9:00〜11月11日(月)23:59

※AGF2019 ARGONAVISブースにて申込シリアルを限定配布

■「ARGONAVIS from BanG Dream!(アルゴナビス フロム バンドリ!)」とは

様々なメディアミックスを展開する”BanG Dream!(バンドリ!)”発のボーイズバンドプロジェクト。

キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。



(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.