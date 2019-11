横浜DeNAベイスターズは9日、新外国人としてマイケル・ピープルズ投手と契約を結ぶことに合意したと発表した。



ピープルズは米国テキサス州出身の28歳。身長196センチ、体重86キロの大型右腕で、2012年にクリーブランド・インディアンスからドラフト14巡目で指名されて入団した。



メジャーリーグでの出場経験はなく、マイナー8年間で166試合に登板し(126先発)48勝44敗。防御率4.16。今季は3Aで25試合に登板して(22先発)10勝6敗、防御率3.98、144回2/3を投げて与四球29、奪三振122という成績だった。



DeNAの外国人投手では、今オフにサミー・ソリス投手、エディソン・バリオス投手を戦力外としており、先発と救援いずれも可能なピープルズには投手陣強化への期待がかかる。









【動画】威力のある速球を投げ込むインディアンス傘下マイナーのピープルズ

米メディア『Indians Prospective』のツイッターより



RHP prospect Michael Peoples with a strikeout against against Angels OF Cesar Puello. Peoples earned the save tonight with a scoreless 9th inning.

