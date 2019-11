チャップマンは2年連続、アレナドは3年連続



オークランド・アスレチックスの三塁手マット・チャップマン内野手と、コロラド・ロッキーズの三塁手ノーラン・アレナド内野手が、今季の「ローリングス・プラチナグラブ賞」を受賞した。米公式サイト『MLB.com』が8日(日本時間9日)、伝えている。



2011年に設立された「プラチナグラブ賞」は、各リーグのゴールドグラブ賞受賞者の中からファン投票で選ばれ、“名手の中の名手”としてその栄誉が与えられる。そして今回この栄誉を授かったのは、両リーグを代表する三塁手だった。



アメリカン・リーグからはアスレチックスのチャップマン。メジャー3年目の26歳ながら昨季に続き2年連続の受賞となった。打撃でも中軸を担うチャップマンは守備でもチームを引っ張る存在だ。



一方、ナショナル・リーグはロッキーズのアレナド。メジャー7年目の28歳でこちらは2017年から3年連続の受賞だ。三塁手、打線の要という点でもチャップマンと共通しているが、2人は高校の先輩後輩という関係でもある。



カリフォルニア州レイクフォレストのエルトロ高校のチームメイトで、2学年違いでしのぎを削った仲。メジャーリーグの未来を背負って立つ2選手の守備での大きな貢献に、これからも目が離せない。









【動画】メジャー至高の守備!ロッキーズ・アレナドの驚異の好プレー集

コロラド・ロッキーズの公式ツイッターより



Will 28 make it 7-for-7?



Find out tomorrow, 5pm MT on ESPN2 👀

— Colorado Rockies (@Rockies)