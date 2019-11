「3COINS」のポケモンオリジナルグッズ第2弾が登場、テーマは「クッキング」！

2019年11月1日(金)より人気ゲーム『ポケットモンスター』の「ポケモン」たちをモチーフにしたオリジナルグッズを発売している雑貨店「3COINS」(スリーコインズ)は、第2弾として11月15日(金)より「Pokémon cooking」をテーマにしたキッチングッズ全22アイテムを3COINS全店で発売する。



今回のデザインには、11月15日(金)に発売されるNintendo Switchソフト『ポケットモンスター ソード・シールド』に登場するポケモン「サルノリ」「ヒバニー」「メッソン」も仲間入りする。





●「Pokémon cooking」商品(一部)

▲グラタン皿/各300円+税

▲ミトン&鍋敷きセット/300円+税

▲お箸&箸置きセット/300円+税

▲お食事エプロン2枚セット/300円+税

▲4つ仕切りランチプレート/300円+税

▲KIDSカトラリーセット/300円+税



「Pokémon and 3COINS」特設サイト

https://www.3coins.jp/pr/pokemon_kitchen/



(C)2019 Pokémon. (C)1995-2019 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。