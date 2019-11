88risingのジョージ×GENERATIONS from EXILE TRIBE、コラボ曲のMVを公開

88risingの注目株、ジョージが日本のGENERATIONS from EXILE TRIBEとコラボを果たした「ニード・イズ・ユア・ラブ」のミュージック・ビデオを公開した。



日本の人気ロック・バンド、パスピエ等のMVを手掛けた経験のある日本人映像作家、Pennackyが監督を務めた本ビデオでは、ビジネスマンから野球選手、そしてGENERATIONSのメンバー全員までもがロボットを連れた生活をし、また、感傷的でピクセル顔のジョージが若い女性に恋をして失恋してしまう等、ロボットと人工知能が人類と共存する世界を描いた作品となっている。







リリース以来、既に世界中で2億回以上の再生を記録しているアルバム『ヘッド・イン・ザ・クラウズII』は、ジョージが自らエグセクティブ・プロデューサーとして制作を手掛けており、88risingのコア・メンバーのリッチ・ブライアン、ジョージ、NIKI、オーガスト8、そしてハイヤー・ブラザーズの新曲を収録するほか、メジャー・レイザー、スウェイ・リー、ジャクソン・ワン、ゴールドリンク、プム・ヴィプリット、GENERATIONS from EXILE TRIBE、そしてステファニー・ポエトリなど、各国のスーパー・アーティストたちが集結した超豪華ラインナップとなっている。



『ヘッド・イン・ザ・クラウズII』のジャケットは日本人アーティスト、空山基が手掛け、今回88risingのヴィジュアル・アート・ディレクターとグッズのデザイン・ディレクターを務めている。空山氏のシグネチャー・モチーフである「セクシー・ロボット」アートは今回の作品や88risingの新グッズでも使用される。





<リリース情報>







88rising

『Head in the Clouds II / ヘッド・イン・ザ・クラウズII』

配信中

https://Japan.lnk.to/JOJI88RisingBreathePu



収録曲:

01. These Nights / 88rising, Rich Brian, CHUNG HA

02. Strange Land / 88rising, NIKI, Phum Viphurit

03. Need Is Your Love / 88rising, Joji, GENERATIONS from EXILE TRIBE

04. Tequila Sunrise (feat. AUGUST 08 & GoldLink) / 88rising, Jackson Wang, Higher Brothers

05. Walking (feat. Swae Lee & Major Lazer) / 88rising, Joji, Jackson Wang

06. Breathe / 88rising, Joji, Don Krez

07. Shouldnt Couldnt Wouldnt / 88rising, NIKI, Rich Brian

08. Just Used Music Again / 88rising, RHYME SO

09. Indigo / 88rising, NIKI

10. Hopscotch (feat. Barney Bones & Rich Brian) / 88rising, AUGUST 08, Joji

11. Calculator / 88rising, AUGUST 08, Barney Bones

12. La La Lost You / 88rising, NIKI

13. Hold Me Down / 88rising, Higher Brothers

14. I Love You 3000 II / 88rising, Stephanie Poetri, Jackson Wang

15. 2 The Face / 88rising, Rich Brian, Higher Brothers

16. Gold Coast / 88rising, Rich Brian