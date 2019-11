「マイブラの後継者」フリーティング・ジョイス、10年ぶりニューアルバムを発表

「マイ・ブラッディ・ヴァレンタインの後継者」と呼ばれてきたUSカリフォルニアのシューゲイザー・ユニット、フリーティング・ジョイスが10年ぶりとなる3rdアルバム『Speeding Away to Someday』を発表した。



2006年にリリースしたデビューアルバム「Despondent Transponder」がシューゲイザー・ファンの間で話題となり、米国のみならずイギリス、日本を中心に知名度が急上昇。その後、ポーティスヘッドのメンバーが立ち上げたレーベル「invada records」のコンピレーシンに楽曲が収録され、一躍ネオ・シューゲイザーの新鋭として注目される存在に。2009年には2ndアルバム『Occult Radiance』をリリース。その翌年にはチャプターハウス、ウルリッヒ・シュナウス、レディオ・デプトなどとの日本ツアーを成功させる。



その後はシングルを2曲リリースしたのみ。音沙汰のない状態が続いていたが、2019年7月に新作『Speeding Away to Someday』をbandcampで突如発表。12月に日本のみでCD盤としてリリースされる。











フリーティング・ジョイス

『Speeding Away to Someday』

2019年12月13日リリース

■日本のみCD盤としてリリース



詳細:http://www.inpartmaint.com/site/28460/