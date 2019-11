シーナ＆ロケッツ、最新アルバムのジャケ写真＆ティザー映像が公開

2020年2月14日に待望のニューアルバム『LIVE FOR TODAY!』を発売するシーナ&ロケッツ。同作のリリース全形態のジャケット写真と作品ティザー映像が公開となった。



同作は、2014年リリースのアルバム『ROKKET RIDE』のレコーディング時に録音され未収録だった、シーナのラスト・レコーディングでのカバー楽曲7曲を含む、バンドの音楽人生を体現する初のライフタイム・カバーアルバム。今回解禁されたアルバムのジャケット写真は、2014年4月10日シーナのラスト・レコーディング時に、レコーディング直後ビクタースタジオで撮影された、バンドのリアルな1枚となっている。さらに豪華版限定BOX「LOVE BOX」とBOXだけに収録される豪華盤2枚組LP、7inch、DVDのジャケット写真は全て鮎川誠がセレクト/監修しており、タイトルや収録内容だけではなく、作品全体から鮎川のシーナへの愛を感じることができる作品となっている。



また、ジャケット写真と合わせて本作の作品ティザーも公開された。ティザーには今回のCDと、同時発売される豪華版限定BOXの全収録内容だけでなく、『ROKKET RIDE』のレコーディング時にビクタースタジオで撮影された貴重な映像や、限定BOXの2枚組DVDに収録されている180分あまりの映像の中から一部のレアなライブ映像を一足先に見ることができる内容となっている。









シーナ&ロケッツ

ニューアルバム『LIVE FOR TODAY!』

2020年2月14日(水)リリース

予約URL:https://jvcmusic.lnk.to/LIVEFORTODAY





<通常盤>

「LIVE FOR TODAY!-SHEENA LAST RECORDING & UNISSUED TRACKS- 」

VICL-65305 / 3,000円 + 税

(全18曲収録/約64分)

1. Loudmouth

2. Baby Im Yours

3. I Put A Spell On You

4. 雨

5. 今日を生きよう

6. You Aint Nothin But Fine

7. レモンティー

8. SUGAREE

9. What Becomes Of The Broken Hearted

10. Peter Gunn

11. KISS KISS KISS

12. 朝一番列車のブルース

13. ボントンルーレ

14. You Really Got Me

15. JOHNNY B. GOODE

16. Heart Of Stone

17. WILD THING

18. MY BONNIE





<豪華版-完全受注生産限定BOX>

「LOVE BOX -42nd Anniversary Kollection-」

VIZL-1695 / 21,000円 + 税



・CD:「LIVE FOR TODAY!-SHEENA LAST RECORDING & UNISSUED TRACKS-」(通常盤同内容)





・2LP:「ROKKET RIDE 」

「ROKKET RIDE」全12曲初完全アナログ化+「LIVE FOR TODAY!」より4曲厳選収録 (合計16曲収録)

1-A (Side-1)

1.ROKKET RIDE

2.Ride the Lighting

3.太陽のバカンス

4.Baby Love



1-B (Side-2)

5.ROCK FOX

6.電撃BOP

7.Madness City



2-A (Side-3)

8.Im So Glad

9.夢にしか出てこない街

10.素敵な仲間

11.風を味方に



2-B (Side-4)

12.ロックンロールの夜

13. Loudmouth

14. Baby Im Yours

15. I Put Spell On You

16. レモンティー





・7inch アナログ:「雨 / 今日を生きよう」





・2DVD:「VIDEO KOLLECTION 1979-2019」(約180分収録)

Disc-1

1. シュガーリー (1979 from TV TNC "L-mortion rag")

2. 涙のハイウェイ (1979 from TV TNC "L-mortion rag")

3. ユーメイドリーム (1980.05.18 Live at 日本電子工学院ホール from TV TVK "Fighting 80s")

4. レイジークレイジーブルース (1980.05.18 Live at 日本電子工学院ホール from TV TVK "Fighting 80s")

5. オマエガホシイ (1980.05.18 Live at 日本電子工学院ホール from TV TVK "Fighting 80s")

6. ベイビーメイビー (1980 MV)

7. 浮かびのビーチガール (1980 MV)

8. キスミークイック (1980 MV)

9. プロポーズ (1982.02.04 Live at 日本電子工学院ホール from TV TVK "Fighting 80s")

10. レモンティー (1982.02.04 Live at 日本電子工学院ホール from TV TVK "Fighting 80s")

11. アイラブユー (1982.02.04 Live at 日本電子工学院ホール from TV TVK "Fighting 80s")

12. ホラ吹きイナズマ (1984 MV)

13. ロックイズオールライト (1984 MV)

14. スイートインスピレーション (1984 MV)

15. 今夜はたっぷり (1985 MV)

16. エービーシー(1986 MV)

17. キャプテンギターアンドベイビーロック (1986 Live at SHIBUYA LIVE INN )

18. レモンティー (1986 Live at SHIBUYA LIVE INN )

19. ユーメイドリーム (1986 Live at SHIBUYA LIVE INN )

20. どうしても逢いたい (1987 MV)

21. ハッピーハウス (1988 MV)

22. パーマネントハネムーン (1989 MV)



Disc-2

23. (ハ! ハ! ハ!) ハードドラッグ (1992 MV)

24. ビーバップアルーラ (1993 MV)

25. ロックの好きなベイビー抱いて (1994 MV)

26. レイジークレイジーブルース (1997.05.19 Live at SHIMOKITAZAWA SHELTER)

27. インターネットキッス (1997 MV)

28.「@HEART」 ライブ リハーサル&バックステージ(1997.09.19 Live at LIQUIDROOM)

29. オールズモービルロック (1997.09.19 Live at LIQUIDROOM)

30. キッチンパニック (1997.09.19 Live at LIQUIDROOM)

31. ジャングルオブラブ (2000 MV)

32. 「ROCK THE ROCK」シューティング (2000.05.13)

33. ラフネックブルース (2003.11.23 Live at SHIBUYA AX)

34. ハートに火をつけて (2003.11.23 Live at SHIBUYA AX)

35. スティフリップス (2003 MV)

36. エレクトロケッツ (2004 Trailer)

37. ジャパニック (2008 MV)

38. ライドザライトニング (2014 MV)

39. 太陽のバカンス (2014.08.17 Live at T-Jam 2014)

40. ピンナップベイビーブルース (2014.08.17 Live at T-Jam 2014)

41. ユーメイドリーム (2014.10.23 Live at SHIBUYA O-EAST)

42. ビールスカプセル (2019.09.15 Live at TAKATOUYAMA ROCK FES 2019)

43. アイラブユー (2019.09.15 Live at TAKATOUYAMA ROCK FES 2019)





シーナ&ロケッツ 42回目のバースディLIVE開催!11月23日(土祝)下北沢GARDEN

開場:18:00 開演19:00

Adv. 5,000円 / Door. 5,500円 (+D)

出演:シーナ&ロケッツ — 鮎川誠/Vo,G、奈良敏博/B、川嶋一秀/Dr

スペシャルゲスト:LUCY MIRROR



シーナ&ロケッツ 鮎川誠71th ROCK OF AGESツアー

11月23日(土) シーナ&ロケッツ42回目のバースディライブ/下北沢GARDEN

11月29日(金)札幌 SUSUKINO 810

11月30日(土)札幌 SUSUKINO 810 ※ツアー・ファイナル

12月31日(大晦日)47TH NEW YEARS WORLD ROCK FESTIVAL



公演詳細&チケット発売:http://sheena.cc/ticket

シーナ&ロケッツ公式サイト:http://www.rokkets.com/