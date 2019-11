スター・ウォーズ、マーベル、ギズモらワーナーなど「東京コミコン 2019」にコラボ＆限定グッズ登場！

2019 年 11 月 22 日(金)〜11 月 24 日(日) までの 3 日間、幕張メッセにて開催される「東京コミコン 2019」にて、 主催者物販「東京コミコンオフィシャルストア」が開設され、コラボ商品や限定グッズでスター・ウォーズやマーベル、ワーナー ブラザース ジャパンなどが多数登場する!



今回の「東京コミコンオフィシャルストア」では、まずウォルト・ディズニー・ジャパンの物販エリア「STAR WARS POP UP STORE at TOKYO COMIC CON」「MARVEL POP UP STORE at TOKYO COMIC CON」が登場し、スター・ウォーズとマーベルで東京コミコン史上過去最大面積&最多の品揃えで物販が展開される。先行販売商品数は計 200あり、合計販売商品数では、なんと2000品目以上が予定されている。



そのほか、ワーナー ブラザース ジャパンからは、『グレムリン』よりギズモが東京コミコンロゴ Tを着た可愛い商品などが「東京コミコンオフィシャルストア」にて販売される。

そして東京コミコンからは、今年のメインビジュアルをプリントしたパーカーや T シャツなどを販売。

当日は「東京コミコンオフィシャルストア」も楽しみに参加しよう!



■「STAR WARS POP UP STORE at TOKYO COMIC CON」販売商品(一部)



東京コミコン先行販売

YAKPAK/2,400〜3,800円+税/『STAR WARS』ロゴをデザインしたシンプルなボックスショルダーバッグ、ポケットショルダーバッグ、サコッシュ、パス&コインケース。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.



東京コミコン先行販売

浮世絵デザインアイテム iPhoneケース:2,500円+税、IDケース:1,800円+税/「ダース・ベイダー」や「ミレニアム・ファルコン」などを浮世絵に落とし込んだアートの雑貨。

(C)& TM Lucasfilm Ltd.



■「MARVEL POP UP STORE at TOKYO COMIC CON」販売商品(一部)



東京コミコン先行販売

BE@RBRICK MARVEL 80TH ANNIV. 100% & 400%/12,000円+税/「マーベル・コミックス」80周年を記念したウォータープリント仕様の BE@RBRICK セット。※各日数量限定、一人 1 点の購入制限となります。

(C) 2019 MARVEL



東京コミコン先行販売

Fire-King スタッキングマグ/3,600円+税/東京コミコンと「スターク・インダストリーズ」ロゴをデザインした会場限定商品。

(C) 2019 MARVEL



※「STAR WARS POP UP STORE at TOKYO COMIC CON」及び「MARVEL POP UP STORE at TOKYO COMIC CON」に並べる時間は以下の通りです。この時間内にお並びください。

11 月 22 日(金)・・・12 時〜19 時 30 分

11 月 23 日(土)・・・10 時〜9 時 30 分

11 月 24 日(日)・・・10 時〜17 時

※その他、入場方法や商品の購入方法についての詳しい注意事項は、

特設サイト(https://www.smallplanet.co.jp/tokyocomiccon2019/)でご確認ください。



【公式 Twitter】

MARVEL (@MARVEL_popup) https://twitter.com/MARVEL_popup

STAR WARS (@SWL_popup) https://twitter.com/SW_popup



■「ワーナー ブラザース ジャパン」販売商品(一部)



グレムリン ギズモ プラッシュ/8,500円+税/東京コミコン限定、限定数500個のレア商品!



バーズ・オブ・プレイ ハーレイ・クイン T シャツ/4,800円+税/東京コミコン限定 T シャツ!



■「東京コミコン 2019」オフィシャルグッズ販売商品(一部)



東京コミコン 2019 オリジナル T シャツ/3,000円+税/こちらも今年のメインビジュアルをあしらった T シャツ。



東京コミコン 2019 オリジナルパーカー/4,000円+税/今年のメインビジュアルをあしらったパーカー。



詳細はオフィシャルサイトまで。

【東京コミコン 2019 オフィシャルサイト】https://www.tokyocomiccon.jp/



■開催概要

【名 称】東京コミックコンベンション 2019 (略称:東京コミコン 2019)

【会 期】11月22日(金)〜11月24日(日) ※11 月 22 日(金)は12:00〜20:00 、11 月 23 日(土)は10:00〜20:00、11 月 24 日(日)は10:00~18:00となります。

【会 場】幕張メッセ 9・10・11 ホール

【主 催】株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

【イベント内容】最新技術を使った様々なゲームや体験、コミックや映画の最新情報、アメリカや世界の製品やレア物グッズ展示、ハリウッドスターとの撮影会・サイン会、ポップカルチャーやテクノロジー分野のリーダー・ インフルエンサーによるパネルディスカッション、コスプレコンテスト、ライブパフォーマンス、企業出展(今後発売予定の製品や試作品の出展等) 、個人で活動している漫画家やアニメーターの作品展示 「アーティスト・アレイ」など。

★昨年大好評の 3 日間通し券【3DAYS PASS】が、今年はオフィシャルバックパック付きとして 7 月 22 日(月) からチケットぴあ・ハリコンサイトにて7,500 円(税込)で発売中。

※小学生以下のみでの入場不可/保護者同伴に限り無料。

※期間内有効券(11 月 22 日(金)〜11 月 24 日(日)有効)

※当日に限り再入場可能(手にスタンプ)

※通常開演時間外のイベントは入場不可となります。

※購入枚数制限:1人4枚まで

※予定枚数になり次第終了。

※入場券は、会場内に入場するためのものです。会場内で行われる俳優のサイン会・撮影会のチケットは今後別途発売されますが、入場券はその際にも必要となります。

【問い合わせ先】東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp