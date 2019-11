◆ 決勝前日・最終戦で韓国と激突!



11月3日に開幕した『第2回 WBSCプレミア12』も、8日の試合をもってオープニングラウンドの戦いが終了。11日(月)から日本ではじまるスーパーラウンドに進出する6チームが出揃った。



グループAはメキシコが3連勝で首位通過。王国・アメリカはメキシコに敗れて2位での突破となった。グループBは日本が3連勝で首位通過。次いで2位にはチャイニーズ・タイペイが入り、このグループはアジア勢がワンツー。グループCは大会連覇をめざす韓国が3連勝で文句なしの首位通過。以下は3チームが1勝2敗で並ぶ混戦になったものの、2位はオーストラリアで確定した。



スーパーラウンドはこの6チームで争われるものの、オープニングラウンドで対戦したチーム同士の再戦はなし。当該チームの成績はオープニングラウンドからの引継ぎとなるため、スーパーラウンドは開幕時点でメキシコ・日本・韓国が「貯金1」の状態でスタート。アメリカとチャイニーズ・タイペイ、オーストラリアは「借金1」からの戦いとなるため、決勝進出のためにはひとつも落とせない試合が続く。





決定したオープニングラウンド各組の最終結果と、スーパーラウンドの日程は以下の通り。





▼ オープニングラウンド・各組の結果



<グループA>

1位:3勝0敗 メキシコ

2位:2勝1敗 アメリカ

3位:1勝2敗 ドミニカ共和国

4位:0勝3敗 オランダ



<グループB>

1位:3勝0敗 日本

2位:2勝1敗 チャイニーズ・タイペイ

3位:1勝2敗 ベネズエラ

4位:0勝3敗 プエルトリコ



<グループC>

1位:3勝0敗 韓国

2位:1勝2敗 オーストラリア

3位:1勝2敗 カナダ

4位:1勝2敗 キューバ





◆ スーパーラウンド・日程



▼ 11月11日(月)

12時00分 メキシコ vs. チャイニーズ・タイペイ(ZOZOマリン)

19時00分 日本 vs. オーストラリア(ZOZOマリン)

19時00分 韓国 vs. アメリカ(東京ドーム)



▼ 11月12日(火)

12時00分 メキシコ vs. オーストラリア(東京ドーム)

19時00分 韓国 vs. チャイニーズ・タイペイ(ZOZOマリン)

19時00分 日本 vs. アメリカ(東京ドーム)



▼ 11月13日(水)

12時00分 アメリカ vs. オーストラリア(東京ドーム)

19時00分 日本 vs. メキシコ(東京ドーム)



▼ 11月15日(金)

12時00分 アメリカ vs. チャイニーズ・タイペイ(東京ドーム)

19時00分 韓国 vs. メキシコ(東京ドーム)



▼ 11月16日(土)

12時00分 チャイニーズ・タイペイ vs. オーストラリア(東京ドーム)

19時00分 日本 vs. 韓国(東京ドーム)