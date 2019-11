コンセプトルームも登場！『アイ★チュウ Étoile Stage』×『カラ鉄』コラボ開始！

2019年11月8日(金)より「カラオケの鉄人」の首都圏8店舗にて、スマートフォンゲーム『アイ★チュウ Étoile Stage』とのコラボレーションキャンペーンがスタートする。

コラボ実施全店において、作品のキャラクターをイメージしたオリジナルコラボドリンクを販売するほか、作品の楽曲をカラオケ配信し、カラオケをもっと楽しめるパックプランも用意。

池袋東口店では、作品の世界観を表現したコンセプトルームを展開する。



『アイ★チュウ Étoile Stage』は、株式会社リベル・エンタテインメントによるスマートフォン用の恋愛リズムアドベンチャーゲーム。新米プロデューサーである主人公(プレイヤー)が、「アイドルの途中である”アイチュウ”」を育成するストーリーで、2020年春に配信されることが決定している。



■キャンペーン内容の紹介

【コラボドリンクの販売】

作品の楽曲をイメージしたオリジナルコラボドリンクを、各556円+税で販売!

ノベルティとして、コラボドリンク1杯の購入につき1枚のコースターを、全37種からランダムでプレゼントしてもらえる。

コラボドリンクのラインナップは以下の8種で、いずれもテイクアウト可能だ。



「ジュエリーダスト」

「永遠Travelers~ヒカリノアシタヘ~」

「ボクラノオト」

「Dance All Right!!!」

「Close to Me!!!」

「Flower of life」

「DARK PROPHECY」

「月光華」



さらに、購入したコラボドリンクの写真を撮り、ハッシュタグ「#エトステ」「#カラ鉄チュウ」をつけてツイートした画面をフロントで提示すると、ノベルティのコースターをもう1枚追加でプレゼントしてもらえる。



【『カラオケの鉄人』オリジナル楽曲配信】

作品の楽曲をオリジナル編集映像とともにカラオケ配信! オリジナル配信楽曲は、コラボ実施店舗以外の『カラオケの鉄人』全店へも配信される。



【パックプラン実施】

カラオケ室料2時間分にコラボドリンク1杯、スナックセット、「プロデューサー名刺」、「エトワールヴィオスクールボールペン」、「お出迎えメッセージつきドアノブカード」がセットになったパックプラン「エトワールプラン」を、1名2500円+税で提供。



【コンセプトルーム展開】

池袋東口店では、作品の世界観を表現したコンセプトルームを展開。コンセプトルームは2時間枠・深夜フリータイム枠とも1350円+税で利用できる。

(※別途1名ごとにドリンク1杯のご注文をいただきます)



■コラボ概要

実施企画:コラボドリンク販売、オリジナル楽曲配信、パックプラン実施、コンセプトルーム展開

※コンセプトルームは池袋東口店でのみ実施します。

実施期間:2019年11月8日(金)~2020年1月14日(火)



<実施店舗>

『カラオケの鉄人』の右記店舗:

池袋東口店、池袋東口サンシャイン通り店、新宿歌舞伎町店、

渋谷道玄坂店、神田西口駅前店、東陽町店、桜木町店、松戸店



■コラボ特設サイト https://www.karatetsu.com/animegame/ichu-es.shtml





■作品について

タイトル:『アイ★チュウ Étoile Stage』

配信情報:2020年春にApp Store および Google Play に配信予定



<イントロダクション>

有名芸能事務所、エルドール。その社長の意向により設立された学園、エトワール・ヴィオスクールでは、アイドルの途中であるアイチュウ達への教育が行われている。新米プロデューサーのあなたに与えられた課題は、アイチュウをプロデュースし、一人前のアイドルに育てること。

未熟なプロデューサーと、未熟なアイドルのタマゴ達。アイドルへと続く道の途中で目にするものは、果たしてーー



■公式サイト https://www.ichu-es.jp/