女王蜂、自身最大規模の幕張イベントホール2days開催

女王蜂が単独公演「十」−Introduction−を2020年4月4日・5日に幕張イベントホールにて開催することを発表した。
本日『全国ホールツアー「十」−聖戦−』を市川市文化会館にてスタートした女王蜂。公演の最後にVoアヴちゃんの口から、自身最大規模の幕張イベントホール2days単独公演の開催が発表された。本日より女王蜂ファンクラブ『蜜蜂倶楽部』チケット先行受付も開始。
＜イベント情報＞
女王蜂
単独公演 「十」−Introduction−
2020年4月4日（土）幕張メッセ 幕張イベントホール
時間：開場17:00 / 開演18:00
料金：アリーナスタンディングブロック指定6000円（税込）
スタンド指定席6000円（税込）
（※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可）
日程：2020年4月5日（日）幕張メッセ イベントホール
時間：開場15:00 / 開演16:00
料金：アリーナスタンディングブロック指定6000円（税込）
スタンド指定席6000円（税込）
（※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可）
発売日：2020年2月1日（土）
・チケット先行受付女王蜂FCサイトチケット先行
期間：11月8日（金）20:30〜11月17日（日）18:00
申し込み先：http://fc.ziyoou-vachi.com/（ファンクラブサイト「蜜蜂倶楽部」）
・オフィシャルHP先行
期間：11月18日（月）12:00〜11月27日（水）18:00
申し込み先：https://eplus.jp/zv20-hp/
●女王蜂オフィシャルHP：http://www.ziyoou-vachi.com/
女王蜂が単独公演「十」−Introduction−を2020年4月4日・5日に幕張イベントホールにて開催することを発表した。
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