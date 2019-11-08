東海エリアが舞台のオリジナルアニメ「シキザクラ」が制作されることが11月8日、明らかになった。名古屋の声優プロダクション「TYK Promotion」のオーディションで選ばれた新人声優が出演し、名古屋出身の歌手の亜咲花さんが主題歌を担当する。
「魔法使いの嫁」「ガッチャマンクラウズ」などに参加してきた須貝真也さんが総監督を務め、「ラブライブ！サンシャイン！！」「宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち」などに参加してきたサブリメイションが制作する。
◇スタッフ（敬称略）
総監督：須貝真也▽監督：黒崎豪▽シリーズ構成：永川成基（ストーリーライダーズ）▽原案デザイン：井上涼雅（K＆Kデザイン）▽キャラクターデザイン：中武学（ブレイズスタジオ）▽CGディレクター：佐藤真、佐藤悠▽モデルチーフ：本田崇▽美術監督：小島俊彦（プランタゴゲームス）▽色彩設計：野地弘納▽撮影監督：山崎忠明（スタジオ雲雀）▽編集：神野学（ソニーPCL）▽音響監督：齋藤匠▽録音スタジオ：東海サウンド▽音楽：chick tack corea▽キャスティング：TYK Promotion▽アニメーション制作：サブリメイション▽制作協力：K＆Kデザイン
◇キャスト（敬称略）
三輪翔：野田雄大▽明神逢花：茉白実歩▽永津吉平：中元大介▽服部涼：水上翔斗▽成瀬楓：坂崎絵理▽山田春子：落合菜月▽イバラ：米山伸伍