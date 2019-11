アップアップガールズ（仮）、パーティー感あふれる新アーティスト写真を解禁

活動9年目に突入したアップアップガールズ(仮)が12月10日(火)に通算27枚目のトリプルA面シングル『It’s Up To You / HAPPY NAKED!! / BIG BANG』をリリースする。それに先駆けて新アーティスト写真が公開された。



公開されたアーティスト写真は、煌びやかな全身ブラックのドレス衣装に身を包んだメンバーが、ミラーボールと一緒に写ったパーティー感あふれるカット。新シングルに収録される3曲もタイプの違う粒ぞろいのパーティーチューン。



「HAPPY NAKED!!」は10月27日のワンマンライブで初披露され、メンバーの古川小夏による両手をピースサインにして踊るサビの振付が印象的な1曲。「BIG BANG」は先日のワンマンライブのコンセプトでもあった“一体感”をテーマにしており、ライブでファンも一体となって歌って踊れる曲だ。「It’s Up To You」ではこれまでにはない新しいジャンルに挑戦。常に前のめりなアプガ(仮)魂を感じられる楽曲だ。



アイドル界ではベテランと言っていいキャリアに突入したアップアップガールズ(仮)だが、9年目も新たな挑戦を続ける。