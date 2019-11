浪川大輔さん、江口拓也さん出演決定！　2020年放送『ARP Backstage Pass』メインビジュアル＆WEB本サイト公開！

ARライブエンターテイメントプロジェクト『ARP』のTVアニメ『ARP Backstage Pass』のメインビジュアルとWEB本サイトが公開され、また初回放送は2020年1月13日(月・祝)TOKYO MXほかにて決定した。さらに追加キャストとして浪川大輔さん(シンジの父・叶永嗣 役)と江口拓也さん(理事長の秘書 役)の出演が決定、コメントも到着した。



『ARP』は最新のAR技術が生み出したダンス&ボーカルグループで、ボイスキャスト(声優・歌手)、アクティングキャスト(役者・ダンサー)、AR技術者が一体となってリアルタイムでライブを行うことで、完璧な歌唱力・ダンスパフォーマンス・美貌を兼ね備えた至高のアーティスト達による最先端のライブエンターテインメントを提供している。

『ときめきメモリアル』や『ラブプラス』などの人気ゲームを生み出したことで知られる内田明理が総合プロデュースを務め、2016年より活動を開始。ステージ上、まさに目の前に存在するARアーティストがリアルタイムにパフォーマンスを行い、さらにファンと交流したりすることで話題となった作品として、今回、待望のアニメが発表されたことで更に注目を集めている。



公開となったメインビジュアルは、ARPを結成する以前、情熱をまだ内に秘めたままの手前にいるメンバーたちと、奥にあるポスターの才能を発揮し華々しく活躍する現在のメンバーたちの対比を描いた、TVアニメ ARP Backstage Pass』の作品を象徴したものになっている。



そして追加キャストとして、シンジの父・叶永嗣 役に浪川大輔さん、理事長の秘書 役に江口拓也さんが決定! コメントを紹介する。



【浪川大輔コメント】

シンジの父、なんとクラシック界の巨匠!そしてアカデミックなプロジェクト! ワクワクします! 重厚なテイストを添えられるよう頑張ります! コメントは…巨匠感も重厚感もありませんが…よろしくお願い致します!



【江口拓也コメント】

面白いプロジェクトに参加できて光栄です。仕上がりが楽しみです!



アニメ『ARP Backstage Pass』は、2020年1月13日(月・祝)より放送開始となる。



