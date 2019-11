11月15日に公開予定だったIZ*ONEのコンサートフィルム「EYES ON ME : The Movie」の公開が中止となった。

「EYES ON ME : The Movie」は今年6月より行われたIZ*ONE初のアジアコンサートツアーに密着した映像作品。彼女たちにとって初のコンサートフィルムで、11月15日より全国の劇場で2週間限定で上映される予定だった。公開を中止することについて東宝の映像事業部は「諸般の事情を受け、関係各所と協議のうえ、本作の公開を中止させていただくことに決定いたしました」と説明している。