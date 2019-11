歌手の桑田佳祐さんが長年取り組んできたエイズ啓発活動「Act Against AIDS(AAA)」。2008、2013、2018年に開催され好評を博した桑田さんのAAAコンサート「ひとり紅白歌合戦」の全3回を、世界エイズデーである12月1日に、WOWOWで一挙放送することが11月8日、明らかになった。

AAAとは、音楽業界を中心にエイズに対して多くの人に関心を高めてもらい、正しい知識を持ってもらうことを目的に1993年から始まったエイズ啓発活動。この活動が一定の成果を残したことを受け、東京五輪を迎える2020年7月末で活動はその役割を終えることになった。これに伴い、活動の中核を担ってきた桑田さんのAAAコンサートも2018年で完結した。

AAAコンサート「ひとり紅白歌合戦」は、昭和の歌謡曲からグループサウンズ、フォーク、ニューミュージック、J-POPまでを桑田さんが一人で歌い上げ、「日本大衆音楽全史」ともいうべき豪華絢爛(けんらん)な音楽ショーに仕立て上げていた。

12月1日には、「桑田佳祐 Act Against AIDS 2008 『昭和八十三年度! ひとり紅白歌合戦』」を午前11時から、「桑田佳祐 Act Against AIDS 2013『昭和八十八年度! 第二回ひとり紅白歌合戦』」を午後2時半から、「桑田佳祐 Act Against AIDS 2018『平成三十年度! 第三回ひとり紅白歌合戦』」を午後6時からすべてWOWOWライブで放送。