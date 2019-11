TVアニメ「ARP Backstage Pass」のメインビジュアルが解禁された。

2016年から活動中のARPは、AR技術によって生み出されたダンスボーカルグループ。声優・歌手といったボイスキャスト、役者・ダンサーが務めるアクティングキャスト、AR技術者が一体となり、リアルタイムでのライブパフォーマンスを展開する。TVアニメではARPに所属するシンジ、ダイヤ、レイジ、レオンの学園生活や、これまでの軌跡にスポットを当てる。このたび公開されたメインビジュアルには、手前にARPを結成する以前の情熱を内に秘めたシンジたち4人が、奥のポスターにARPのメンバーとして活躍している彼らの姿が対比で描かれた。

また追加キャストとして、シンジの父である叶永嗣役を浪川大輔、理事長の秘書役を江口拓也が演じることが明らかに。浪川、江口からはそれぞれコメントも到着している。さらに放送情報も発表された。アニメは2020年1月13日より、TOKYO MXとBS11ほかにて放送される。

浪川大輔(叶永嗣役)コメント

シンジの父、なんとクラシック界の巨匠!そしてアカデミックなプロジェクト!

ワクワクします!重厚なテイストを添えられるよう頑張ります!

コメントは…巨匠感も重厚感もありませんが…よろしくお願い致します!

江口拓也(理事長の秘書役)コメント

面白いプロジェクトに参加できて光栄です。仕上がりが楽しみです!

TVアニメ「ARP Backstage Pass」

放送情報

TOKYO MX:2020年1月13日(月・祝)より毎週月曜日23:00~

BS11:2020年1月13日(月・祝)より毎週月曜日25:00~

ほか

スタッフ

原作・プロデュース:内田明理

監督:えんどうてつや

アニメーション制作:ダイナモピクチャーズ

キャスト

シンジ

ダイヤ

レイジ

レオン

理事長:井上和彦

松本晴臣:駒田航

叶永嗣:浪川大輔

理事長の秘書:江口拓也

(c)ARPAP ライブ写真 (c)YUKE'S Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.