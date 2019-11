「TOKYO NEW SOURCE vol.2」にDJ Licaxxx、TIGER追加出演決定

いとうせいこうとs-kenを中心に立ち上げられた「TOKYO NEW SOURCE」の第2回目のイベントが11月23日に青山・Restaurant Bar CAYで開催される。



第1回目のゲストに町田康を迎え、「音楽と文学の融合」をテーマに開催された本イベント。第2回目は「Womens Lib(女性解放運動)」と題して、すでに発表されているZOMBIE-CHANG-Electro Set-、xiangyu、BimBamBoomらに加え、DJ にLicaxxx、そしてゲストボーカルとしてTIGERの参加が発表された。



・いとうせいこうコメント

「第二弾のキーワードはFです。FEMALEのF。女性特集。FANTASTICな音楽性を持つメンバーが新旧 問わず次々と登場。イベントタイトルは「女性解放運動」。今、再び巻き起こっている大切なムーブメント を、かつてあった言葉で示してみました。ちなみに、キュレーターである s-ken、いとうもたまにステージに混ぜてもらおうかと。どうぞお楽しみに。」



・s-ken コメント

「いとうせいこうと密談を重ねるうちに Vol.2は女性アーティスト特集ということになった。平成から令和へ、探索するほどに躍進、復活、著しくウーマンパワーに圧倒された。出演アーティストは今まさに台頭著しい、BimBamBoom、ZOMBIE-CHANG、xiangyuに加え、パンク&ニューウエイブ時代、女性シンガーの草分けである高橋サヨコ(ex ゼルダ)のユニットや TokyoSoySource の紅一点、chieko beauty 、さらに 前回も好演してくれた DJ、Naz Chris、7eが顔をそろえ、混じりあい張り合い NewSourceが生まれてくると夢想している。スケジュールの都合でラインナップされなかったグループも多いが、後から名乗りをあげ出演が予想されるアーティストもあり、CAYは百花繚乱、才気溢れる麗しのレディーたちが大集合する夜に変貌する。そして何と s-kenといとうせいこうはそんな素晴らしき女性たちにかこまれながらパフォーマンスするという幸運をつかんだ。ずるいかもしれない。うらやましがりに来てください。」





<イベント情報>







「TokyoNewSource vol.2 ~womens lib~」



2019年11月23日(土)Restaurant Bar CAY

時間 OPEN 17:00 / START 18:00

チケット料金:前売 4500円 / 当日 5000円

(入場時 1D 600 円別・要1オーダー/ローソンチケットのみ整理番号付、他先着整列順)

※ローソンチケットから優先入場

出演者:

ZOMBIE-CHANG -Electro set-

サヨコwith YA MAN RIDDIM UNION

BimBamBoom ●

xiangyu

いとうせいこう

s-ken

Tiger

etc.



DJ

CHIEKO BEAUTY(DJ&Vo) ●Naz Chris

7e

Licaxxx

etc.



オフィシャルホームページ:https://tokyonewsource.localinfo.jp/