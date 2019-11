Night Tempo、1986オメガトライブをフィーチャーした「昭和グルーヴ」シリーズ第3弾を発売

昭和歌謡をキュレートする韓国人プロデューサー / DJのNight Tempoが、1986オメガトライブの「昭和グルーヴ」シリーズ第3弾『1986オメガトライブ - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』を本日発売、「君は1000%」MVのオフィシャル・リエディットも公開した。



海外のシティ・ポップ・ブームの立役者のひとりであり、フューチャー・ファンク・シーンを牽引するNight Tempo。今回の1986オメガトライブは、Night Tempoが生まれた年=1986年にデビュー、日系ブラジル人のカルロス・トシキ氏がリード・ヴォーカルを務めた1986オメガトライブ。その歌声とサウンドが欧米のシティ・ポップ、そしてフューチャー・ファンク・シーンで支持を集める彼らの大ヒット曲「君は1000%」と、1986年発表のアルバム『Navigator』収録の「Older Girl」をオフィシャル・リエディット。



また、本作の発売を記念して、1986年当時制作された「君は1000%」の公式MVもNight Tempoがオフィシャル・リエディット、自身のYouTubeチャンネルで公開となっている。







この昭和グルーヴ第3弾を引っ提げ、11月下旬から全国6都市で来日ツアーが開催される。





<リリース情報>







Night Tempo

『1986オメガトライブ – Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』

発売日:2019年11月8日(金)



=収録曲=

1. 君は1000%(Night Tempo Showa Groove Mix)

2. Older Girl(Night Tempo Showa Groove Mix)



【配信リンク】

● Spotify

https://open.spotify.com/album/2EyDRVoLtJSOelyjM6zbJN

● Apple Music

https://music.apple.com/jp/album/1483723479?app=apple



<イベント情報>



Night Tempo × Shiho So

「音楽とアートで語る、昭和グルーヴ」



2019年11月9日(土)TSUTAYA TOKYO ROPPONGI 2階特設イベントスペース

時間:15:00~

トークイベント+サイン会



<ツアー情報>



「Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ・ツアー」



2019年11月27日(水)福岡club evoL

2019年11月28日(木)愛知・名古屋Live & Lounge Vio

2019年11月29日(金)京都CLUB METRO

2019年11月30日(土)大阪CIRCUS Osaka ※SOLD OUT

2019年12月2日(月)北海道・札幌Sound Lab mole

2019年12月4日(水)東京・渋谷WOMB ※SOLD OUT

2019年12月7日(土)東京・渋谷CIRCUS Tokyo ※SOLD OUT



Official Website:https://nighttempo.com