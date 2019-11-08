Night Tempo、1986オメガトライブをフィーチャーした「昭和グルーヴ」シリーズ第3弾を発売

昭和歌謡をキュレートする韓国人プロデューサー / DJのNight Tempoが、1986オメガトライブの「昭和グルーヴ」シリーズ第3弾『1986オメガトライブ - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』を本日発売、「君は1000%」MVのオフィシャル・リエディットも公開した。
海外のシティ・ポップ・ブームの立役者のひとりであり、フューチャー・ファンク・シーンを牽引するNight Tempo。今回の1986オメガトライブは、Night Tempoが生まれた年=1986年にデビュー、日系ブラジル人のカルロス・トシキ氏がリード・ヴォーカルを務めた1986オメガトライブ。その歌声とサウンドが欧米のシティ・ポップ、そしてフューチャー・ファンク・シーンで支持を集める彼らの大ヒット曲「君は1000%」と、1986年発表のアルバム『Navigator』収録の「Older Girl」をオフィシャル・リエディット。
また、本作の発売を記念して、1986年当時制作された「君は1000%」の公式MVもNight Tempoがオフィシャル・リエディット、自身のYouTubeチャンネルで公開となっている。
この昭和グルーヴ第3弾を引っ提げ、11月下旬から全国6都市で来日ツアーが開催される。
＜リリース情報＞
Night Tempo
『1986オメガトライブ – Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』
発売日：2019年11月8日（金）
＝収録曲＝
1. 君は1000%（Night Tempo Showa Groove Mix）
2. Older Girl（Night Tempo Showa Groove Mix）
【配信リンク】
● Spotify
https://open.spotify.com/album/2EyDRVoLtJSOelyjM6zbJN
● Apple Music
https://music.apple.com/jp/album/1483723479?app=apple
＜イベント情報＞
Night Tempo × Shiho So
「音楽とアートで語る、昭和グルーヴ」
2019年11月9日（土）TSUTAYA TOKYO ROPPONGI 2階特設イベントスペース
時間：15:00～
トークイベント+サイン会
＜ツアー情報＞
「Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ・ツアー」
2019年11月27日（水）福岡club evoL
2019年11月28日（木）愛知・名古屋Live & Lounge Vio
2019年11月29日（金）京都CLUB METRO
2019年11月30日（土）大阪CIRCUS Osaka ※SOLD OUT
2019年12月2日（月）北海道・札幌Sound Lab mole
2019年12月4日（水）東京・渋谷WOMB ※SOLD OUT
2019年12月7日（土）東京・渋谷CIRCUS Tokyo ※SOLD OUT
Official Website：https://nighttempo.com
昭和歌謡をキュレートする韓国人プロデューサー / DJのNight Tempoが、1986オメガトライブの「昭和グルーヴ」シリーズ第3弾『1986オメガトライブ - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ』を本日発売、「君は1000%」MVのオフィシャル・リエディットも公開した。
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