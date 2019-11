白濱亜嵐(GENERATIONS from EXILE TRIBE/EXILE)が主演を務めるドラマ『貴族誕生 ーPRINCE OF LEGENDー』(日本テレビ、毎週水曜24:59~※関東ローカル)が、11月27日より放送スタートする。



『HiGH&LOW』を手掛けたチームによるプリンスバトルプロジェクト、昨年ドラマ放送され、今年3月に映画公開となった『PRINCE OF LEGEND』に続いて描かれる今作。夜の世界の中心に位置する町“ナイトリング”を舞台に、日々泥と汗にまみれて働く「全日土木」と、ナイトリングナンバーワンクラブ「テキサス」との覇権争いを描く。しかし単なる勢力争いかと思われたこの戦いは、クラブ「サンマルチノ」も巻き込んだ実の兄弟による“大切なものを守る”ための戦いでもあった。さらに、『PRINCE OF LEGEND』で描かれた聖ブリリアント学園の生徒たちも、ある男の思惑により、知らぬ間にナイトリングとつながりをもっていく。



両親から土木建設業者「全日土木」を継ぎ、社長として日々汗を流す安藤シンタロウを演じるのは、GENERATIONS from EXILE TRIBEのリーダーでありEXILEのメンバーでもあるパフォーマー・白濱。グループとして5大ドームツアーやアジアツアーを開催しアーティストとして目覚ましい活躍をとげる傍ら、俳優としても『ひるなかの流星』『HiGH&LOW』シリーズ、映画『10万分の1』(2020年以降に公開)など注目作に出演している。今回は土木作業着に身をつつみ、社員を守るために実兄と命懸けで戦う若きリーダーを演じる。



そんなシンタロウと対峙する兄・シニアを演じるのは、アーティスト・タレントとしては言わずもがな、映画『ニセコイ』や『フォルトゥナの瞳』など俳優としても幅広く活躍するDAIGO。白濱とは初共演となる。



さらにナイトリングと聖ブリリアント学園をつなぐ謎の人物に山本耕史、シニアとともにクラブ・テキサスで働くチャボには袴田吉彦、全日土木のメンバーに廣瀬智紀など強力なベテラン俳優陣が脇を固める。そして、荒牧慶彦や佐藤流司という『刀剣乱舞』シリーズなどで2.5次元界でトップを極め、最近は俳優としてもドラマや映画で精力的に活動している2人も出演。そのほか、若手最注目株の板垣瑞生や前田公輝も出演する。



ドラマにとどまらず、2020年3月13日(金)からは映画『貴族降臨 ‐PRINCE OF LEGEND-』の公開も決定。ドラマ『貴族誕生 ーPRINCE OF LEGENDー』の出演キャストに加え、前作『PRINCE OF LEGEND』を彩った片寄涼太、鈴木伸之ら個性豊かな“王子”たちも誰一人欠けることなく再集結。「貴族」と「王子」がNo.1の座をかけて一大バトルを繰り広げる、白熱のストーリーがスクリーンで描かれる。



<白濱亜嵐 コメント>

僕が演じる安藤シンタロウは、仲間思いで真っすぐで、たまに頼りないところが仲間から支えられ、愛される人柄の役でした。僕自身、演じる上でも周りの方々の支えがあったからこそ、シンタロウという役が出来たと思っています。ドラマは「全日土木」の中でシンタロウがどのように成長していくのかを楽しみながら見ることが出来ますし、兄との確執、父親や仲間との絆を感じる瞬間が詰め込まれているので、まずはドラマを見て、映画への予備知識をいれるような感覚で楽しんでもらえると嬉しいです。



そして、映画『貴族降臨』は僕が貴族になってから、前作にでていた王子たちとのストーリーとなっています。僕が持つ貴族としての正義と王子たちの正義がぶつかる瞬間があるので、お互いの正義を譲らずに戦っていく所に注目して頂きたいです。また、沢山のキャストの方が出演するので、それぞれ好みのキャラを見つけて応援するという楽しみ方も出来るのではないかと思っています。“貴族”対“王子”どっちが勝つのか、ぜひ、楽しんでもらえたらと思います。