連続ドラマや映画が話題となった「PRINCE OF LEGEND」の“新章”が始動し、ダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の白濱亜嵐さん主演の連続ドラマ「貴族誕生 -PRINCE OF LEGEND-」が11月27日から放送されることが11月7日、明らかになった。ドラマは日本テレビで毎週水曜深夜0時59分に放送。また、「貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-」のタイトルで、映画が来年3月13日に公開されることも発表された。

「PRINCE OF LEGEND」は、「HiGH&LOW」をプロデュースしたHI-AXチームの“プリンスバトルプロジェクト”で、昨年10月期に連ドラ化され、今年3月に映画化された。さまざまなキャラクターの王子たちが、王子の中の王子である「伝説の王子」を目指してバトルをする……というストーリーで、「GENERATIONS」の片寄涼太さんや「劇団EXILE」の鈴木伸之さんが出演した。

新章「貴族誕生 -PRINCE OF LEGEND-」は、ホストが支配する「ナイトリング」を舞台に、正義感あふれる熱き魂を持つ男が仲間を守るため、戦い、成り上がる物語だ。白濱さんが、両親から土木建設業者「全日土木」を継ぎ、社長として日々汗を流す主人公の安藤シンタロウを演じ、シンタロウと対峙(たいじ)する兄のシニア役でDAIGOさんが出演する。

また、ナイトリングと「PRINCE OF LEGEND」の舞台となった聖ブリリアント学園をつなぐ謎の人物として山本耕史さん、シニアとともに「クラブ・テキサス」で働くチャボ役で袴田吉彦さんも登場。さらには廣瀬智紀さん、荒牧慶彦さん、佐藤流司さん、板垣瑞生さん、前田公輝さんがキャストに名を連ね、川村壱馬さん、吉野北人さんらが前作に続き出演する。

特報映像も11月7日、公開された。白濱さんが土木作業員姿で登場し、派手なスーツ姿のDAIGOさんと、久しぶりに対面するシーンや拳を交える場面が収められ、キャストも次々と映し出されている。