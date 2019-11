山下しゅんやの描き下ろしコンセプトアート使用！　『G.I.JOE』よりレディ・ジェイが華麗に立体化

コトブキヤより、『G.I.JOE』から「G.I.JOE美少女 レディ・ジェイ」が2020年4月に発売される予定だ。価格は1万2000円+税。



ハズブロの世界初のアクションフィギュアシリーズの『G.I. JOE』のヒーロー達と、世界征服を企む悪の軍団「コブラ」の多彩なキャラクターがコトブキヤの『BISHOUJOシリーズ』で生まれ変わる!



第三弾は、世界各地のエキスパートからなるチーム「G.I.JOE」から、エージェント「レディ・ ジェイ」がラインナップ。

本商品は、山下しゅんや氏がこのフィギュア化の為だけにコンセプトアートを描き下ろしている。









敵に察知されることなく任務を成す隠密作戦・秘密工作を得意とし、その優れた語学力やボディランゲージを駆使して潜入先に意のままに溶け込み、事を運ぶコバートオペレーションのプロフェッショナル。

空挺及びレンジャーの課程を修了したタフな一面も持つ彼女の得意装備「パワージャベリン」及びサーベイランス(監視用)カメラがオリジナルのアクションフィギュアと同じく付属している。









今回は、あえて先端技術を用いず身ひとつで潜入する彼女を表現すべく、ベーシックなオリーブドラブのカバーオールを着用。

シンプルな布の服ながらシワやたるみのディテールに溢れ、斜め掛けされたカメラや、軍帽らしさとかわいらしさのバランスを取った形状等こだわりがしっかり盛り込まれている。



今後もコアなキャラクターが展開される『G.I.JOE美少女』から目が離せない。





G.I. JOE and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. (C) 2019 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.