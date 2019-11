人気アニメ「KING OF PRISM」(キンプリ)シリーズの総集編となる劇場版最新作「KING OF PRISM ALL STARS -プリズムショー☆ベストテン-」(2020年1月10日公開)で、テレビアニメシリーズにも登場したマスコットのトラチ、ドラチがナビゲート役を務めることが11月7日、明らかになった。渡部優衣さんがトラチ、緒方恵美さんがドラチの声優を務める。神浜コウジや、速水ヒロ、仁科カヅキ、如月ルヰ、大和アレクサンダー、高田馬場ジョージら13人、トラチ、ドラチが描かれた新たなビジュアルも公開された。

「キンプリ」は、2013年4月~14年3月に放送された女児向けテレビアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピンオフで、男性キャラクターの神浜コウジ、速水ヒロ、仁科カヅキたちの歌とショーに懸けるひたむきな姿を描いている。劇場版アニメとして2016年に「KING OF PRISM by PrettyRhythm」、2017年に「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」が公開された。今年、新作「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」がテレビアニメとして放送されたほか、劇場編集版が上映された。

「プリズムショー☆ベストテン」は、プリズムショーの全29曲の中からファン投票で順位を決め、ベスト10を上映する。