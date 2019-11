人気フィギュア「G.I.JOE(ジー・アイ・ジョー)」シリーズの美少女版「G.I.JOE美少女」の第3弾「G.I.JOE美少女 レディ・ジェイ」(壽屋)が2020年4月に発売される。価格は1万2000円(税抜き)。

フィギュアは、人気イラストレーターの山下しゅんやさんが描き下ろしたコンセプトアートを立体化。隠密作戦、秘密工作を得意とするレディ・ジェイを美少女化した。パワージャベリン、サーベイランス(監視用)が付属する。全高約23.5センチ。

壽屋のショッピングサイト「コトブキヤオンラインショップ」などで予約を受け付けている。

G.I. JOE and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. (C)2019 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.