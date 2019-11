宮川愛李 兄・みやかわくんには「真剣な相談をします」

宮川愛李さんが11月6日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのとーやま校長とともに冒頭から登場し、同番組に出演経験のある、兄・みやかわくんについて語りました。とーやま校長:さぁ! もう俺の前にはいらっしゃってくれていて……あんまりお兄ちゃんに似てないなって思いましたよ。宮川:いや、割と似ているって言われるんで……意外です。とーやま校長:俺、お兄ちゃんとはこの場で3回くらい会わしてもらっていますけど……。宮川:お世話になっております!とーやま校長:いやいやこちらこそ。でも、みんなからは“似てる”って言われるんだ?宮川:言われますね。顔もしゃべり方も、“めちゃ似てる”って最近言われます。とーやま校長:じゃあしゃべり方とかは、今日の2時間の授業の中で“たしかにこういうところあるわ~”っていうのがあるかもしれない。宮川:かもしれないですね~。とーやま校長:わかりました。自己紹介……というか、紹介していなかったんで。宮川:あ、ほんとだ(笑)。とーやま校長:名前もまだ名乗っていないですよね?(笑)。宮川:たしかに! サラッと入ってきちゃいました。とーやま校長:一応……一応っていうか(笑)、来てくれている! ツイッターのフォロワー数は19万?宮川:19万人です。とーやま校長:で、次世代クリエイター?宮川:次世代クリエイターだなんて!! やだ~ちょっと違いますよ~!とーやま校長:事務所の方からいただいた資料があって、そこにはおもいっきり『次世代クリエイター』って。宮川:やだ! 本当に書いてある!!(笑)。マネジャー、ちょっとどういうこと?!とーやま校長:(笑)。次世代クリエイターであり、そしてアーティストとしても……これは大丈夫ですか?宮川:そこは大丈夫です!とーやま校長:という! 宮川愛李ちゃんが初来校!!宮川:こんにちは~! あ、こんばんはか。とーやま校長:今、10時4分。宮川:こんばんは~!とーやま校長:愛李ちゃんは、今何歳?宮川:18歳です!とーやま校長:このSCHOOL OF LOCK! を聴いてくれている生徒のみんなも、中学生、高校生が多いんですよ。同年代だし、俺なんて……俺、いくつだと思っています?宮川:え?! じゅ……18歳ですよね?(笑)。とーやま校長:(笑)。俺、40歳だから!宮川:でも見えないです。全然!とーやま校長:そんなことを言って欲しいんじゃないんだよ。宮川:じゃあ、もう言いませんっ!とーやま校長:早っ。その、見極めが早い(笑)。だから、今年高校を卒業した年の18歳だよね?宮川:はい。だから12月で19歳になります。でも……高校生とは壁を感じるんですよね。とーやま校長:えっ?!宮川:もう制服は着られないし……学校にこんなのが入ったら不審者じゃないですか。“女子高生じゃない”というこの気持ち、タピオカも買っていいものなのか……。とーやま校長:いや、いいでしょ(笑)。宮川:プリクラも撮っていいものなのか……。とーやま校長:撮っていいよ、まだ(笑)。宮川:生きていていいのか……。とーやま校長:いいに決まってる! でも、そんなこと思うんだ?宮川:思いますね。この数ヵ月でいろんなイベントをやらせてもらっていて、それで結構……歳を重ねた気分になっちゃいました。とーやま校長:へぇ~。だから、それくらい活動もたくさんあって充実しているからこそ、時間がすぎるのが早く感じるのかな。宮川:それはありますね。すごくありがたいことですね。とーやま校長:そして、さっきも言ったけど、お兄ちゃんのみやかわくん。何度も遊びに来てくれていて、ここで愛李ちゃんの話もしているんですよ。お兄ちゃんとSCHOOL OF LOCK! の話はした?宮川:ところがですね!とーやま校長:“ところが”?! 接続詞がおかしい(笑)。宮川:ところが……話してないんです。「超面白かったよ~」とは言っていました。今日は聴いているかな……?とーやま校長:人にアドバイスを聞いたりはするの?宮川:それは兄に聞きます。デビューは兄のほうが1年先輩なんです。なのでライブでの動き方とか、どうやってこれから活動していくか、みたいな真剣な話は兄に相談します。とーやま校長:そういうことは、話をするんだね。宮川:ときには厳しい意見も言ってくれるんです。それも優しさですし、普通に受け入れています。そういうどうしようもなく不安になったときに兄にぶつけていくと、解決策を見つけてくれたりして。すごくスッキリして前向きな気持ちになりますね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/