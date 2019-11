家族や友人と過ごすフレンチスタイルのキャンプ カングー キャンプ開催

ルノー・ジャポンは、休日には家族や友人とピクニックやキャンプに出かけるフランス流のライフスタイルを楽しむキャンプイベント カングー キャンプ2019-2020の1回目となるカングー キャンプ富士を開催する。



テロワールをテーマに、12月14日(土)と15日(日)の2日間にわたり、静岡県 富士宮市ふもとっぱらで実施。3月には、カングー キャンプ ゆめ牧場を開催予定。

天気のいい日には、家族や友人とピクニックやキャンプに出かけるのが、フランス人のライフスタイル。カングー フレンチキャンプは、そんなフランス流のライフスタイルを、テロワールをテーマに楽しむキャンプイベントである。



【カングー キャンプ 2019-2020 開催概要】

■ カングー キャンプ富士

GO OUT CAMP 冬 2019 内ルノー カングー オーナー限定オートキャンプサイトで実施されるカングー キャンプ富士は、GO OUT CAMPのコンテンツが楽しめるほか、カングー キャンプ富士に参加された方限定で、いま話題の料理人中田マリアさんが、アウトドア料理をふるまう。



開催日: 12月14日(土)から15日(日)

※1泊2日のキャンプイベント

開催場所: 静岡県富士宮市麓 156 ふもとっぱら

募集区画数: 26 サイト

※募集台数に達し次第終了

※カングー以外は入場できない区画設定

※1 区画約 8m×8m の予定。



参加方法: GO OUT CAMP 冬 2019 の公式ホームページより申込み

https://questant.jp/q/FFHXO0M2

※チケット購入、イベント運営に関する詳細は、GO OUT CAMP の規定に準じます。

※キャンプに自信のある方のみご参加ください。冬キャンプ未経験者にはおすすめできないイベントです。 真冬の極寒キャンプにつき、しっかりとギアや防寒着を準備してください。



参加料: 5,500 円(1泊2日入場券 1 枚+カングー オートキャンプ駐車券1枚)

9,000 円(1泊2日入場券2枚+カングー オートキャンプ駐車券1枚)

1万2,500 円(1泊2日入場券3枚+カングー オートキャンプ駐車券1枚)

1万6,000 円(1泊2日入場券4枚+カングー オートキャンプ駐車券1枚)



■ カングー キャンプゆめ牧場

開催日: 2020 年 3 月 7 日(土)から 8 日(日)

※1泊2日のキャンプイベント。

開催場所: 千葉県成田市名木 730 成田ゆめ牧場ファミリーオートキャンプ場 E サイト

募集区画数: 30 区画(予定)

参加申し込み、イベント詳細については、後日決まり次第告知