すみっコぐらしが和菓子に！ ちょこんと可愛らしい『食べマス』初登場

バンダイは、キャラクターをモチーフにした和菓子シリーズ「食べマス」に初登場となる、大人気の『すみっコぐらし』より、”しろくま”と”ぺんぎん?”をかたどった『食べマス すみっコぐらし』(全1種 各369円+税)を、2019年11月12日(火)より全国のファミリーマートのチルドデザートコーナーにて販売する。



「食べマス」は、「食べられるマスコット」の略を名称としたキャラクター和菓子のブランドで、餡、砂糖、もち粉などを使ってキャラクターの特徴を表現している。美味しさだけでなく、手の込んだ細工の美しさ、そして”かわいすぎて食べるのがもったいない”と思ってしまうほど、キャラクターの持つ愛らしさを表現した新感覚の和菓子だ。これまでに、『リラックマ』『ワンピース』『スヌーピー』『ディズニーキャラクター』『星のカービィ』『ドラえもん』『サンリオキャラクター』『妖怪ウォッチ』『カナヘイの小動物』を発売し、そのかわいらしさが話題となっている。



今回新たに発売される「食べマス すみっコぐらし」は、『すみっコぐらし』のキャラクターで、さむがりでひとみしりの”しろくま”と、自分がペンギンなのか自信がない”ぺんぎん?”の2匹が、和菓子で表現されている。すみっこが大好きな2匹らしく、ちょこんとした姿がなんとも可愛らしい和菓子だ。「食べられるマスコット」の名の通り、2キャラクターそれぞれのチャームポイントをぽってりとした”練り切り”で表現している。”しろくま”は白いからだにピンクの耳、”ぺんぎん?”は黄緑のからだに白いおなか、黄色い足とくちばし。どちらもからだの前で両手を合わせ、つぶらな瞳ですみっこに佇んでいる様子を再現している。中の餡の味は和菓子ならではの繊細な味わいを残しつつも、彼らの色合いにちなんだみるく味(しろくま)、りんご味(ぺんぎん?)の2種類がある。

味だけでなく見た目も楽しむことができ、思わず2体揃えて写真に収めたくなるフォトジェニックな和菓子だ。





