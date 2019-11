蒼井翔太「本当の意味をお答えします…」名物コーナーで“迷翻訳”連発！

声優・アーティスト・俳優として幅広く活躍中の蒼井翔太。10月30日(水)放送のレギュラーラジオ番組「蒼井翔太 Hungry night」の名物コーナー「グリナイングリッシュ」では、リスナーが出題する英文を、蒼井流に“迷”翻訳! オリジナリティあふれる回答を続々と披露しました。(TOKYO FM「蒼井翔太 Hungry night」2019年10月30日(水)放送より)蒼井がカタコトでおしゃべりする“ハッシュタグさん”に扮し、リスナーが出題する英文を即興で読んで、オリジナル翻訳する「グリナイングリッシュ」のコーナー。今回も名(迷?)翻訳・珍回答が続出しました!「Shouta Aoi is an angel and will disappear like snow if you don't see him.」ハスフェさんが学校で「Great!!」と褒められたというこの文章。前半は蒼井さんも「分かる!」と自信満々。「蒼井翔太は天使なんです。ここまでは合っています。誰が何と言おうと正解!」と断言します。しかし苦労したのは、「disappear」という単語。「デサッパー? ダイサッパー? …大殺界? ディセッパー!?」と読み方に悩みながら(正解はディサピア)、こんな翻訳になりました!「“蒼井翔太はエンジェルなんです。だけど『SNOW』を使う使わないでは、顔が違うよって言ってます”……というのはどうでしょう?」。「snow」を写真アプリの「SNOW」と解釈したようですが……正解は「蒼井翔太は天使なので、見ていないと雪のように消えてしまう」でした!「ほう……!(拍手)すご~い。綺麗な文章ですね」と感心する蒼井。いつもなら翻訳を(無理矢理)正解にするコーナーなのですが、今回ばかりは「こっちを正解にします!」とご満悦でした。「Luna from Sailor Moon is an anthropomorphised cat.」この問題も「anthropomorphised」の読み方と意味に大苦戦! ただし「Sailor Moon」(もちろんこれは『美少女戦士セーラームーン』のこと!)にピンときた蒼井の翻訳は……「セーラームーンでは、ルナとクイン・ベリルの声優さんは同じです」になりました。実際、TVアニメ版では潘恵子さんが一人二役で声を担当していたのですが、正解は……「セーラームーンのルナは、擬人化した猫です」。「A~ha! そういうことを言いたかったのね。anthropomorphised(アンスロポモーフィサイズド)っていうのが擬人化っていうことね。へ~! ただ、僕が言いたいのは……ルナとクイン・ベリルの声優さんは一緒です! ってことです。それが一番、言いたかった(笑)!」「When Shouta Aoi is enthusiastic, it'll rain.」ファンの間で“雨男”として有名な蒼井は、この文章も「enthusiastic」の読み方と意味に苦戦。そして「“蒼井翔太は、珍しく雨を降らせませんでした!”……で、いかがでしょう?」と回答します。しかし正解は、「蒼井翔太は、張り切ると雨が降る」。正反対の意味だったようです。「あー、僕がいつも言ってることを英文にしてくれたのね! じゃあ、これを正解にしようか。しゃーなしやで(笑) ! おめでとうございます!」と、少し悔しそうでした。「Who should come in but the very man we are talking of? Who is it? That's right! His name is Demon King shoutan!」簡単そうに見えて翻訳が難しい文章に、蒼井は「はい? ん~?」とかなり悩んだよう。Hinakaさんの解説によると、「should」は基本「~すべき」という意味ですが、驚きを表す意味でも使われるのだとか。「?」が付いていても必ず疑問文というわけではないそうです。それに対して蒼井は、「……と、親切な解説をいただいておりますけど、違います。本当の英文の意味をお答えします。訳はですね“あなたは、肩に誰かを乗せて歩いていますか? それは誰ですか? まぁいいか(笑)! 彼女の名前は、小悪魔のしょーたんです”。これが正解です、よろしくね♪」今回も蒼井翔太のオリジナル翻訳は絶好調でした! 番組では「グリナイングリッシュ」のコーナーで翻訳してほしい英文を随時募集中です。我こそは! という方は、番組ホームページのメールフォームからお送りください、お待ちしています!<番組概要>番組名:蒼井翔太 Hungry night放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週水曜25:00~25:30パーソナリティ:蒼井翔太番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/aoi番組公式Twitter:@hungrynight_tfm番組ハッシュタグ:#グリナイ