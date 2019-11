Aqours 高槻かなこ&降幡愛 新曲『KOKORO Magic “A to Z”』の衣装はどうなる?!

Aqoursの高槻かなこと降幡愛が、11月5日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」に生出演。10月30日(水)発売のニューシングル『KOKORO Magic “A to Z”』について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。とーやま校長:Aqours先生は、10月30日に「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS」コラボシングル『KOKORO Magic “A to Z”』がリリースになっているということで、おめでとうございます!高槻・降幡:ありがとうございます!とーやま校長:この「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバルALL STARS」というのは、どういうものなんですか?高槻:アプリゲームなんですけど、「ラブライブ!」にはスクールアイドルとしてμ's、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会がいて、全てのグループが集まったリズムアクションRPGという新たなジャンルのゲームになっています。とーやま校長:この全てが集まっているの?高槻:それぞれ違うところで活動していたんですけど、一堂に会してまた違う世界線みたいな感じで……まさにオールスターズです。降幡:はい!高槻:フェスティバルしています!とーやま校長:で、『KOKORO Magic “A to Z”』がリリースになっているということで! 曲調がアラビアンなんですね?高槻:めちゃくちゃアラビアンです(笑)。とーやま校長:面白いですよね。降幡:曲調は今までに無い感じですね。とーやま校長:僕はこの曲を聴いて、ライブとかでやったときにめちゃめちゃ盛り上がるんだろうなって。テンポ感とかサビのブワ~っていく感じとか。高槻:うん。掛け声みたいものもあるので、ぜひ皆さんに言って欲しいな……というイメージをしております。とーやま校長:Aqours先生の曲って、こう……希望とかを歌っていらっしゃるイメージがすごくあるなって思うんですけど、この曲はどんな希望を歌っているとかってありますか?高槻:そうですね。アラビアンな感じなので魔法みたいなイメージで、ちょっとしたきっかけで魔法がかかったように日常が非日常になるよ、みたいな。そんな感じのことを歌っている曲ですね。降幡:はい。とーやま校長:この魔法は……聴いてくれている皆さんとか、Aqoursをずっと応援してくれているファンの皆さんに向けての思いだったりとか?降幡:そうですね。(Aqours が9人なので)10人目の皆さんと一緒に夢を叶えていこう、じゃないですけど、そういうイメージで歌っている曲ですね。とーやま校長:Aqours自身に向けても、みたいなところもあるんですかね?高槻:う~ん……でもAqoursになったことで、非日常的なことを味わえているので。ライブ会場では、皆さんが夢の中の世界のような感じを味わってもらえたらいいなと思っています。降幡:たしかに。高槻:この曲は、まさにライブでやりたいと思いますね。降幡:ね~。いつかできならなと!とーやま校長:まだやってない?高槻:やってないです。まずは首の動きから練習しないといけない……(笑)。とーやま校長:アラビアンな?高槻:そう。アラビアンな首の動きを……!とーやま校長:今までは、そんなテイスト無かったですよね?降幡:ないです……いやぁ……(笑)。高槻:どんどん難しくなっていく(笑)。とーやま校長:歌ってみてはいかがでしたか?高槻:シンプルに楽しいですね。フルで聴いていただくと、呪文を唱えていたり……(笑)。降幡:遊び心のあるところもあって。高槻:歌いながらも、“こういう振り付けなのかな?”ってイメージが湧く感じです。降幡:1人で歌っているときと9人が重なるのとでは、だいぶ違う印象になったので、ね? いつか、ライブでできたらな~と思います。――ここで『KOKORO Magic “A to Z”』をオンエアとーやま校長:やっぱりサビのところがね、僕はみんなで拳を突き上げているみたいなイメージなんですよ。降幡:お!高槻:見えましたか。とーやま校長:僕にはそういう風に見えている……どう?高槻:(笑)。その通りです。降幡:(笑)。とーやま校長:『♪はじまれ Magic~』のところで……。降幡:あ、そういう感じ……、高槻:あ、『♪Magic』のところか……。とーやま校長:あれ? 意見の相違……?高槻:あ、いや、はい。大体……はい、わかりました。とーやま校長:なんか、ごめん(笑)。衣装はどうなるんですか?降幡:衣装は……かわいいんですけど……ねぇ?高槻:ねぇ?とーやま校長:けど?高槻:みんなかわいい……ねぇ?降幡:ねぇ? かわいいかわいい。とーやま校長:何これ(笑)。急にどうしちゃったの?高槻:ちょっとお腹とか……。とーやま校長:見えちゃったりとか?降幡:あの……スクールアイドルといわれると……ねぇ?高槻:ねぇ?とーやま校長:だって、いつかライブでやることだってあるわけですよね?高槻:まぁ、この曲は……ねぇ?降幡:……(笑)。笑ってごまかす!(笑)。とーやま校長:じゃあ、いつか時がくれば、“ああいうことだったのか!”とわかるってことですか?高槻:……かもしれない。降幡:メイビー。高槻:メイビー。メイビーMagicで(笑)。とーやま校長:これで、言いくるめられたのかな……?(笑)。――ここで、リスナーのメッセージ:「AqoursキャストのAtoZの衣装めちゃくちゃみたい」を紹介降幡:え!? 着るとは言ってないけどね!(笑)。とーやま校長:どうもこの話になると、口ごもるんだよな~。高槻:いや、あれはだってね~!降幡:見てよ、じゃあ!!とーやま校長:でも今までの衣装は、ミュージックビデオに合わせていたんですよね?降幡:今までは……。とーやま校長:じゃあ、前例が覆るってことですか?高槻:……今までは。降幡:ね。どうかな?とーやま校長:この話になると、急に語彙力もなくなるんだよな……(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/