サザンオールスターズのミュージックビデオ集「21世紀の音楽異端児(21st Century Southern All Stars Music Videos)」が12月31日にリリースされる。

本作にはデビュー25周年のタイミングでリリースされた「涙の海で抱かれたい~SEA OF LOVE~」や最新曲「愛はスローにちょっとずつ」など全21曲のMVを収録。サザンがMV集をリリースするのは約15年ぶりとなる。

サザンオールスターズ「21世紀の音楽異端児(21st Century Southern All Stars Music Videos)」収録曲

・愛はスローにちょっとずつ

・壮年JUMP

・闘う戦士(もの)たちへ愛を込めて

・アロエ

・OH! FRESH!!~ドクダミ・スパークのテーマ~(2015 Special Version)

・東京VICTORY

・天国オン・ザ・ビーチ

・ピースとハイライト

・栄光の男

・蛍

・I AM YOUR SINGER(Original Version)

・DIRTY OLD MAN~さらば夏よ~

・ロックンロール・スーパーマン~Rock'n Roll Superman~(Lyric Version)

・BOHBO No.5

・神の島遥か国

・愛と欲望の日々

・夢に消えたジュリア

・君こそスターだ

・彩~Aja~

・恋人は南風

・涙の海で抱かれたい~SEA OF LOVE~