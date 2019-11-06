日本サッカー協会（JFA）は6日、2022 FIFAワールドカップ カタール・アジア2次予選のキルギス代表戦ならびにキリンチャレンジカップ2019のベネズエラ代表戦に臨む日本代表メンバーを発表した。
3連勝でグループF首位に立つ日本は11月14日に、2勝1敗で2位につけるキルギスとアウェイで対戦。その後、19日にパナソニックスタジアム吹田でベネズエラと国際親善試合を戦う。今回の2試合には異なるメンバー編成で臨む。
発表されたメンバーは以下の通り。
■日本代表 キルギス戦メンバー
▼GK
川島永嗣（ストラスブール／フランス）
権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）
▼DF
長友佑都（ガラタサライ／トルコ）
吉田麻也（サウサンプトン／イングランド）
佐々木翔（サンフレッチェ広島）
酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
室屋成（FC東京）
植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
安西幸輝（ポルティモネンセ／ポルトガル）
畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
▼MF
山口蛍（ヴィッセル神戸）
原口元気（ハノーファー／ドイツ）
柴崎岳（デポルティーボ／スペイン）
遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
伊東純也（ヘンク／ベルギー）
橋本拳人（FC東京）
中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
浅野拓磨（パルチザン・ベオグラード／セルビア）
南野拓実（ザルツブルク／オーストリア）
鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
▼FW
永井謙佑（FC東京）
鈴木武蔵（北海道コンサドーレ札幌）
■日本代表 ベネズエラ戦メンバー
▼GK
川島永嗣（ストラスブール／フランス）
権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
中村航輔（柏レイソル）
▼DF
佐々木翔（サンフレッチェ広島）
車屋紳太郎（川崎フロンターレ）
室屋成（FC東京）
植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
三浦弦太（ガンバ大阪）
畠中槙之輔（横浜F・マリノス）
進藤亮佑（北海道コンサドーレ札幌）
荒木隼人（サンフレッチェ広島）
▼MF
山口蛍（ヴィッセル神戸）
原口元気（ハノーファー／ドイツ）
柴崎岳（デポルティーボ／スペイン）
大島僚太（川崎フロンターレ）
橋本拳人（FC東京）
中島翔哉（ポルト／ポルトガル）
浅野拓磨（パルチザン・ベオグラード／セルビア）
古橋亨梧（ヴィッセル神戸）
井手口陽介（ガンバ大阪）
▼FW
永井謙佑（FC東京）
鈴木武蔵（北海道コンサドーレ札幌）
オナイウ阿道（大分トリニータ）