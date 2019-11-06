マイケミ、オフスプ、エヴァネッセンス他、DOWNLOAD 出演者第一弾発表

2020年3月29日に幕張メッセ9～11号館で開催される「Download Japan 2020」の第一弾ラインナップが発表された。
ヘッドライナーには、先日6年ぶりの復活を発表したマイ・ケミカル・ロマンスが決定。さらに、オフスプリング、エヴァネッセンス、ジミー・イート・ワールド、イン・フレイムス、アット・ザ・ゲイツの出演も発表された。
11月7日より順次チケットの先行が始まるので、詳細はHPをチェック。
＜INFORMATION＞
DOWNLOAD JAPAN 2020
2020年3月29日（日）幕張メッセ9～11号館
時間：OPEN 9：30 / START 10：30
料金：スタンディング：16,500 円（別途 1 ドリンク代）
VIP：30,000 円（入場チケット＋VIP 特典）
主催：Live Nation Japan・Creativeman Production・BS-TBS
企画・制作・招聘：Live Nation Japan・Creativeman Production
お問い合わせ：info@downloadfestivaljapan.com
オフィシャルサイト: https://www.downloadfestivaljapan.com/ja
2020年3月29日に幕張メッセ9～11号館で開催される「Download Japan 2020」の第一弾ラインナップが発表された。
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