BAND-MAID、新アルバムから「輪廻」MVを公開&楽曲配信スタート

BAND-MAIDが12月11日にリリースするフルアルバム『CONQUEROR』に収録される楽曲「輪廻」のMVを公開した。



「輪廻」のMVは、BAND-MAIDのほぼ全てのMVを手がけている青木亮二が今回も担当し、、8mmカメラを駆使し、BAND-MAIDの激しい激情を表現した映像作品に仕上がった。







アルバム『CONQUEROR』は、常に進化し続けるBAND-MAIDが1年以上の制作期間を費やして制作し、現時点における集大成とも言える作品になっている。また、11月6日0時からは「輪廻」の楽曲配信がスタートする。





＜リリース情報＞









BAND-MAID

最新アルバム『CONQUEROR』



発売日：2019年12月11日（水）

初回生産限定盤A（CD+Blu-ray）：4545円（税抜）

初回生産限定盤B（CD+DVD）：3636円（税抜）

通常盤（CD）：2727円（税抜）



＝CD収録内容＝ ※全タイプ共通

1. PAGE

2. glory

3. Liberal

4. endless Story

5. Mirage

6. At the drop of a hat

7. Wonderland

8. azure

9. Dilemma

10. Bubble

11. The Dragon Cries

12. flying high

13. カタルシス

14. Blooming

15. 輪廻



＝Blu-ray / DVD収録内容＝

MIKU KOBATO（Gt./Vo.）、KANAMI（Gt.）、MISA（Ba.）、AKANE（Dr.）Instrumental MV

・「onset」(instrumental)

・「DICE」(instrumental)

・「DOMINATION」(instrumental)



※初回生産限定盤A（Blu-ray）のみ

マルチチャンネル映像対応（一部デッキによっては非対応）

デジパック仕様

ステッカー2種封入



＜ツアー情報＞



BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2019-2020 【激動】



＝ツアー日程＝

2019年10月14日（月・祝）神奈川・横浜BAY HALL

2019年10月20日（日）大阪・なんばHatch

2019年11月9日（土）宮城・仙台Rensa

2019年11月10日（日）栃木・HEAVENS ROCK宇都宮 VJ-2

2019年11月16日（土）石川・金沢エイトホール

2019年11月17日（日）椎型・新潟NEXS

2019年11月23日（土）北海道・旭川カジノドライブ

2019年11月24日（日）北海道・札幌ファクトリーホール

2019年12月5日（木）香川・高松MONSTER

2019年12月7日（土）福岡・DRUM LOGOS

2019年12月8日（日）広島・クラブクアトロ

2019年12月15日（日）長野・CLUB JUNK BOX

2019年12月22日（日）京都・KBSホール

2020年1月10日（金）愛知・名古屋ダイアモンドホール

2020年1月11日（土）兵庫・神戸Harbor Studio

2020年1月18日（土）鹿児島・CAPARVO HALL

2020年1月19日（日）熊本・B.9 V1



BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】



2020年2月13日（木）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

2020年2月14日（金）LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）