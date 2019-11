BAND-MAID、新アルバムから「輪廻」MVを公開&楽曲配信スタート

BAND-MAIDが12月11日にリリースするフルアルバム『CONQUEROR』に収録される楽曲「輪廻」のMVを公開した。



「輪廻」のMVは、BAND-MAIDのほぼ全てのMVを手がけている青木亮二が今回も担当し、、8mmカメラを駆使し、BAND-MAIDの激しい激情を表現した映像作品に仕上がった。







アルバム『CONQUEROR』は、常に進化し続けるBAND-MAIDが1年以上の制作期間を費やして制作し、現時点における集大成とも言える作品になっている。また、11月6日0時からは「輪廻」の楽曲配信がスタートする。





<リリース情報>









BAND-MAID

最新アルバム『CONQUEROR』



発売日:2019年12月11日(水)

初回生産限定盤A(CD+Blu-ray):4545円(税抜)

初回生産限定盤B(CD+DVD):3636円(税抜)

通常盤(CD):2727円(税抜)



=CD収録内容= ※全タイプ共通

1. PAGE

2. glory

3. Liberal

4. endless Story

5. Mirage

6. At the drop of a hat

7. Wonderland

8. azure

9. Dilemma

10. Bubble

11. The Dragon Cries

12. flying high

13. カタルシス

14. Blooming

15. 輪廻



=Blu-ray / DVD収録内容=

MIKU KOBATO(Gt./Vo.)、KANAMI(Gt.)、MISA(Ba.)、AKANE(Dr.)Instrumental MV

・「onset」(instrumental)

・「DICE」(instrumental)

・「DOMINATION」(instrumental)



※初回生産限定盤A(Blu-ray)のみ

マルチチャンネル映像対応(一部デッキによっては非対応)

デジパック仕様

ステッカー2種封入



<ツアー情報>



BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 2019-2020 【激動】



=ツアー日程=

2019年10月14日(月・祝)神奈川・横浜BAY HALL

2019年10月20日(日)大阪・なんばHatch

2019年11月9日(土)宮城・仙台Rensa

2019年11月10日(日)栃木・HEAVENS ROCK宇都宮 VJ-2

2019年11月16日(土)石川・金沢エイトホール

2019年11月17日(日)椎型・新潟NEXS

2019年11月23日(土)北海道・旭川カジノドライブ

2019年11月24日(日)北海道・札幌ファクトリーホール

2019年12月5日(木)香川・高松MONSTER

2019年12月7日(土)福岡・DRUM LOGOS

2019年12月8日(日)広島・クラブクアトロ

2019年12月15日(日)長野・CLUB JUNK BOX

2019年12月22日(日)京都・KBSホール

2020年1月10日(金)愛知・名古屋ダイアモンドホール

2020年1月11日(土)兵庫・神戸Harbor Studio

2020年1月18日(土)鹿児島・CAPARVO HALL

2020年1月19日(日)熊本・B.9 V1



BAND-MAID WORLD DOMINATION TOUR 【進化】



2020年2月13日(木)LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2020年2月14日(金)LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)