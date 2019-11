アニメ化＆アプリゲーム化決定！　新バンドも！　ボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」

ブシロードは本日2019年11月5日(火)に東京都内にて発表会を行い、様々なメディアミックスを展開する”BanG Dream!(バンドリ!)”発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」のアニメ化とアプリゲーム化を発表した。また、すでにライブなどで活躍中のバンド「Argonavis」に続く新バンドとして「GYROAXIA」「Fantôme Iris」を初公開した。





北海道・函館を舞台に大学生によるボーイズバンド「Argonavis」の軌跡を描くTVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』は、2020年春に放送予定。監督は錦織博、シリーズ構成・脚本は毛利亘宏、キャラクター原案は三好輝、アニメーション制作はサンジゲンが担当する。



●TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』PV



そして、アプリゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』(アルゴナビス フロム バンドリ! ダブルエーサイド)が2020年效範に配信となることも発表。開発派ディー・エヌ・エーが担当する。TVアニメの最終回のさらに後、日本全国のアマチュアバンドの頂点を決める「ライブ・ロワイヤル・フェス」に向けて、Argonavisをはじめ数々のバンドがしのぎを削るストーリーだ。



●アプリゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』PV



また、TVアニメとアプリゲームに登場する新バンドである、孤高のボーカリスト・旭那由多の元に集った実力主義のバンド「GYROAXIA」(ジャイロアクシア)、全員が社会人で構成されているヴィジュアル系バンド「Fantôme Iris」(ファントムイリス)の2組も初公開となった。



新バンドのキャストについては、GYROAXIAのボーカル・旭 那由多役を小笠原 仁が、Fantôme Irisのボーカル・フェリクス・ルイ=クロード・モンドールをランズベリー・アーサーがそれぞれ演じることも発表となった。その他のメンバーなど新バンドの詳細は、2019年11月9日(土)に開催される「アニメイトガールズフェスティバル2019」噴水広場ステージをはじめとするイベントなどで順次明かされていく予定だ。



GYROAXIA



孤高のボーカリスト那由多の元に集った、実力主義のバンド「GYROAXIA」(ジャイロアクシア)。 圧倒的頂点の那由多を、冷静沈着なリーダー賢汰、頑固で真面目な礼音、自称宇宙からやってきた男・涼、ストイック色男の深幸が支えている。

この声こそが必然、この音こそが真理! 聞け、そしてひれ伏せ! 絶対的強者GYROAXIAが今ここに君臨する!



Fantôme Iris



全員が社会人で構成されているヴィジュアル系バンド「Fantôme Iris」(ファントムイリス)。

──FELIX はすべてのヴァンパイアを統べる王。付き従うは、怜悧な王の右腕・LIGHT、残虐非道の申し子・ZACK。苛烈な夜の女王・HARU、黙する聖職者・D──

……という設定で、僕たち頑張っております。

月が奏でる百年の音楽、夜が歌う千年の調べ。さあ、銀の百合咲き乱れし我らの王国へようこそ。





◆「Argonavis」「GYROAXIA」「Fantôme Iris」のMVを公開!



●AAside/Argonavis





●MANIFESTO/GYROAXIA





●銀の百合/Fantôme Iris







◆Argonavis×GYROAXIA「VOICE/MANIFESTO」のCDが2020年1月に発売決定!

▲Blu-ray付生産限定盤

▲通常盤

※画像は制作中のものとなります。



ArgonavisとGYROAXIA両バンドの楽曲が収録された、ARGONAVIS 3rd CD のリリースが決定した。Argonavisはメンバー5人の歌で想いをつなぐ「VOICE」、GYROAXIAはボーカル旭 那由多の圧倒的な歌声をラウドサウンドに乗せた「MANIFESTO」など各々から2曲と、ボイスドラマ「Argonavis × GYROAXIA」を収録。

Blu-ray付生産限定盤には「ゴールライン」アニメーションミュージックビデオに加え、7月に開催された「BanG Dream! Argonavis 1.5th LIVE」より「STARTING OVER」「ゴールライン」「VOICE」 が収録される。



【発売日】

2020年1月15日(水)

【定価】

Blu-ray付生産限定盤:3300円+税/通常盤:2100円+税

【品番】

Blu-ray付生産限定盤:BRMM-10250/通常盤:BRMM-10251

【収録内容】

[CD]

01.VOICE/Argonavis

02.MANIFESTO/GYROAXIA

03.???/Argonavis

04.???/GYROAXIA

05.ボイスドラマ「Argonavis × GYROAXIA」

[Blu-ray Disc] ※Blu-ray 付生産限定盤のみ

・「ゴールライン」アニメーションミュージックビデオ

・BanG Dream! Argonavis 1.5th LIVE 映像「STARTING OVER」「ゴールライン」「VOICE」

[初回生産分限定封入特典]

・キャラクタープロフィールカード1枚(10種)

・2020年春開催イベント応募券 ほか





■AGF2019出展! 限定CDの無料ピールオフイベントやお渡し会も開催!



【AGF2019限定CD】



AGF2019会場内ARGONAVISブース近くにて、限定CD のピールオフボードを設置。アプリゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』への事前登録が必須となっており、『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』公式Twitterのフォロー画面、もしくは事前登録受付メール画面を見せることで参加できる。

限定CDには、七星 蓮(CV.伊藤昌弘)、旭 那由多(CV.小笠原 仁)、フェリクス・ルイ=クロー ド・モンドール(CV.ランズベリー・アーサー)の録り下ろしボイスメッセージと、Argonavis、GYROAXIA、Fantôme Iris の楽曲(ショートバージョン)を収録。



【AGF限定小冊子】



AGF2019会場内ARGONAVISブースにて小冊子を配布。

小冊子(36ページ)には、Argonavis、GYROAXIA、Fantôme Iris のメンバープロフィールや、それぞれのバンドを描く漫画&小説(描き下ろし)を掲載。

【Argonavis 2nd LIVE チケット特別先行シリアル】

さらに、2019年12月5日(木)開催のAGF2019特別先行シリアルを配布。一般発売に先駆けて、ライブチケット抽選に申し込むことができる。



さらに、会場にてキャストによるお渡し会も開催される。お渡し会では、参加キャストからお客様へ、AGF2019 限定CDや缶バッジなどをプレゼントする。その他、アプリゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』のグッズをいち早く販売。詳細はARGONAVIS公式ホームページで。



