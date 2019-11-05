日本サッカー協会（JFA）は5日、11月17日に行われるキリンチャレンジカップ2019に臨むU－22日本代表メンバーを発表した。
U－22日本代表は、11月17日に広島県のエディオンスタジアム広島で開催されるキリンチャレンジカップ2019でU－22コロンビア代表と対戦する。
発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
谷晃生（ガンバ大阪）
▼DF
板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
渡辺剛（FC東京）
岩田智輝（大分トリニータ）
町田浩樹（鹿島アントラーズ）
立田悠悟（清水エスパルス）
原輝綺（サガン鳥栖）
▼MF
中山雄太（ズウォレ／オランダ）
三好康児（ロイヤル・アントワープ／ベルギー）
田中駿汰（大阪体育大）
遠藤渓太（横浜F・マリノス）
堂安律（PSV／オランダ）
食野亮太郎（ハート・オブ・ミドロシアン／スコットランド）
菅大輝（北海道コンサドーレ札幌）
田中碧（川崎フロンターレ）
橋岡大樹（浦和レッズ）
菅原由勢（AZ／オランダ）
久保建英（マジョルカ／スペイン）
▼FW
小川航基（水戸ホーリーホック）
前田大然（マリティモ／ポルトガル）
上田綺世（鹿島アントラーズ）