逢田梨香子 ラジオで「レーザービィーーーーーム！」

アニメ「ラブライブ!サンシャイン!!」の声優ユニット・Aqoursの逢田梨香子と高槻かなこが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから届いたリリースに関するメッセージを紹介し、感想を語りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Aqours LOCKS!」10月4日(月)放送分)【(Aqoursの)新曲「KOKORO Magic “A to Z”」の発売日(10月30日)が僕の誕生日なんです! なので、絶対買いたいと思います!(13歳男性)】高槻:14歳になったということですか?逢田:おめでと~!!高槻:おめでとう~! ということは、買ってくれたかな?逢田:すごいね。うれしいよね。自分の誕生日プレゼントみたいな感覚で!高槻:そんな感覚になるよね。逢田:素敵な14歳になってね。高槻:はい~14歳。若いね~。逢田:若いね~。確かにまだまだお子ちゃまですよ(笑)。高槻:お子ちゃま! なに、それもうお母さん気分になってるの?(笑)。逢田:いやだって14歳って言ったらさ、当時はもう14歳かとか思ってたけど。高槻:未来の可能性!逢田:可能性しかないよ!高槻:そんな子が自分のお金で買ってくれるんだよ、CDを。逢田:嬉しいね。14歳の1,000円、2,000円ってすごい貴重じゃん。高槻:だって1ヵ月のお小遣いがね。逢田:そうそう! 自分もお小遣いでCD買ってたって思い出すね~。高槻:たくさん擦り切れるくらい聴いてください!【りきゃこ先生のいるGuilty Kissの新曲(「New Romantic Sailors」)、すごく良かったです! 例のレーザービームのりきゃこ先生の肺活量で、さすが声優さんだな~、と驚きました!(16歳男性)】逢田:そうなんです。こちら11月27日リリースなんですけれども……! なんと、先日のバンダイナムコフェス(※)で超先行公開させてもらって。めっちゃ緊張した~。(※10月19日、20日に東京ドームで開催された「バンダイナムコエンターテインメントフェスティバル」。逢田が所属するGuilty Kissは10月20日に出演)高槻:どう? 突然の新曲披露でさ。逢田:「うおー!」ってなってた。高槻:“レーザービーム”成功しましたか!逢田:しました。なんとか。しかも約1年ぶりの東京ドームで!高槻:この曲盛り上がるよね。逢田:めっちゃ楽しい。なんかね、バカになる(笑)。高槻:やってるほうも、バカになってるの?(笑)。逢田:やってるほうもバカになる(笑)。高槻:レーザービーム中?逢田:いやもう、すごいロングトーンだからさレーザービーム!高槻:何秒くらい?逢田:レーザービィーーーーーーーーーーー……。高槻:お、今3……5、6……。逢田:ーーーーーーム! これくらいかな(笑)。高槻:今、皆さん数えてました?逢田:しかも、リハも二回くらいしかできなくて。大変でしたけど楽しかった!高槻:すごいねぇ!逢田:ぜひぜひ来年のワンマンライブでも、各ユニットありますから!高槻:そこでがっつり聴いてもらいたいね!逢田:お楽しみに!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/