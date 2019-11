メディアミックス作品「BanG Dream!(バンドリ!)」発のボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」のTVアニメ化が決定した。「アルゴナビス from BanG Dream!」のタイトルで2020年春に放送される。

北海道の函館を舞台に、大学生によるボーイズバンド・Argonavis(アルゴナビス)の活動の軌跡を描く「アルゴナビス from BanG Dream!」。これまでプロジェクトにはArgonavisの七星蓮役で伊藤昌弘、五稜結人役で日向大輔、的場航海役で前田誠二、桔梗凛生役で森嶋秀太、白石万浬役で橋本祥平が参加しており、新たに実力主義のバンド・GYROAXIA(ジャイロアクシア)の旭那由多役で小笠原仁、ヴィジュアル系バンド・Fantome Iris(ファントムイリス)のフェリクス・ルイ=クロード・モンドール役でランズベリー・アーサーが出演することも明らかになった。監督は錦織博、シリーズ構成・脚本は毛利亘宏、アニメーション制作はサンジゲンが担当する。

なおGYROAXIA、Fantome Irisは2020年後半に配信されることが発表されたアプリゲーム「アルゴナビス from BanG Dream! AAside」にも登場することが決定。Argonavis、GYROAXIA、Fantome Irisの新曲ミュージックビデオもそれぞれ公開されており、2020年1月15日にはArgonavisとGYROAXIAの楽曲が収録された、「ARGONAVIS」のCD「VOICE / MANIFESTO」がリリースされる。

さらに11月9日と10日の2日間、東京・池袋で開催される「アニメイトガールズフェスティバル2019」では、限定CDのピールオフイベントや限定小冊子の配布を実施。キャストによるお渡し会やステージイベントも行われる。

ARGONAVIS from BanG Dream!

スタッフ

監督:錦織博

シリーズ構成・脚本:毛利亘宏

キャラクター原案:三好輝

アニメーション制作:サンジゲン

製作:ARGONAVIS project.

キャスト

七星蓮:伊藤昌弘

五稜結人:日向大輔

的場航海:前田誠二

桔梗凛生:森嶋秀太

白石万浬:橋本祥平 ほか

※Fantome Irisのoはサーカムフレックス付きが正式表記。

(c)ARGONAVIS project. (c)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (c)bushiroad All Rights Reserved.