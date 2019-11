RADWIMPS、初の4大ドーム公演を含む7都市10公演のライブツアー開催

RADWIMPSが、バンドとして初の4大ドーム公演を含む7都市10公演のRADWIMPS LIVE TOUR 2020を行う事が決定した。



今回発表されたツアーは、来年3月から5月までの約2ヶ月に及ぶもの。また、11月27日には『天気の子 complete version』もリリース。映画『天気の子』主題歌5曲のフルサイズ音源を収録し、完全生産限定BOXには「愛にできることはまだあるかい」の英語バージョンの音源が収録されるほか、先日YouTubeで一夜限りのプレミア公開を行い、同時視聴者数10万人を突破し話題となった「グランドエスケープ feat.三浦透子」のMVも収録。新海誠監督が映画『天気の子』の本編映像を編集し、このミュージックビデオのために新たに描き下ろしたカットも使用されている貴重な内容になっている。





<ライブ情報>



RADWIMPSLIVE TOUR 2020



=ツアー日程=

2020年3月20日(金・祝)大阪府・京セラドーム大阪

2020年3月21日(土)大阪府・京セラドーム大阪

2020年4月5日(日)福岡県・福岡ヤフオク!ドーム

2020年4月14日(火)広島県・広島グリーンアリーナ

2020年4月15日(水)広島県・広島グリーンアリーナ

2020年4月19日(日)新潟県・朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

2020年5月2日(土)愛知県・ナゴヤドーム

2020年5月9日(土)青森県・盛運輸アリーナ(青森県営スケート場)

2020年5月23日(土)東京都・東京ドーム

2020年5月24日(日)東京都・東京ドーム



詳細は公式サイトにて。



<リリース情報>







RADWIMPS

『天気の子 complete version』



2019年11月27日(水)発売

【通常盤】

価格:1800円(税込)

=CD収録内容=

1. 風たちの声

2. 祝祭 feat.三浦透子

3. グランドエスケープ feat.三浦透子

4. 大丈夫

5. 愛にできることはまだあるかい







【完全生産限定BOX(CD+DVD+ARTBOOK)】

価格:7500円(税込)

=CD収録内容=

1. 風たちの声

2. 祝祭 feat.三浦透子

3. グランドエスケープ feat.三浦透子

4. 大丈夫

5. 愛にできることはまだあるかい

6. Is there still anything that love can do? (English Version)



=DVD収録内容=

新海誠監督が映画『天気の子』の映像を編集し新たに制作した「グランドエスケープ feat.三浦透子」のMVに加え、「愛にできることはまだあるかい」MVを収録。



・ARTBOOK

RADWIMPSの撮り下ろしカット、及び映画『天気の子』の場面カットで構成された、現実の世界と映画の世界を両軸で表現したスペシャルアートブック付属。



RADWIMPS Official HP:http://radwimps.jp/