集英社のマンガアプリ「少年ジャンプ＋（プラス）」の人気作を集めた無料の週刊デジタル雑誌「ジャンプ＋デジタル雑誌版」が11月5日、創刊した。創刊号は、掲載作品が異なる「赤」と「青」の2バージョンで、「SPY×FAMILY」や「左ききのエレン」「地獄楽」「花のち晴れ～花男 Next Season～」などが掲載される。各電子書店で毎週火曜に発売。2号からは1冊に集約される。
「ジャンプ＋デジタル雑誌版」は、「少年ジャンプ＋」が5周年を迎えたことを機に創刊。創刊号は「赤」が379ページ、「青」が347ページとなる。今後は、最新の4号分を公開予定。
◇創刊号「赤」の掲載作品（カッコ内は作者、敬称略）
「SPY×FAMILY」（遠藤達哉）▽「サマータイムレンダ」（田中靖規）▽「左ききのエレン」（原作：かっぴー／マンガ：nifuni）▽「奴隷遊戯」（原作：ヤマイナナミ／マンガ：木村隆志）▽「姫様“拷問”の時間です」（原作：春原ロビンソン／マンガ：ひらけい）▽「悪魔のメムメムちゃん」（四谷啓太郎）
◇創刊号「青」の掲載作品（同）
「地獄楽」（賀来ゆうじ）▽「青のフラッグ」（KAITO）▽「花のち晴れ～花男 Next Season～」（神尾葉子）▽「忘却バッテリー」（みかわ絵子）▽「阿波連さんははかれない」（水あさと）▽「スライムライフ」（メガサワラ）