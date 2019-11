ミオヤマザキ・taka “涙活”に夢中!? MUCC・逹瑯オススメの“絶対に泣ける映画”とは？

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。10月28日(月)の放送では、先週に引き続き4人組バンド・ミオヤマザキからtakaさん(Gt)、3人組バンド・首振りDollsからナオさん(Vo、Dr)が登場。takaさんはオフの日に“涙活(るいかつ)”をしているということで、泣ける作品の話で盛り上がりました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年10月28日(月)放送より)

(左から)takaさん、逹瑯、ナオさん

taka:泣くことって、もの凄く人間にいいんですって。逹瑯:具体的に何するの?taka:僕は凄く泣けるドラマとか、泣ける映画を観るんですけれど……。泣くことって減ったじゃないですか、大人になって。1人だったら泣けるじゃないですか。逹瑯:これがね。大人になって泣くこと減ったと思うでしょ?taka:はい……。増えました?逹瑯:これね、30超えるとね、また増えるんだよ。taka:逆に?逹瑯:40前後になると涙もろくなる。逆にもっと。taka:逹瑯さん20代の頃のときは?逹瑯:全然。taka:ですよね。逹瑯:だけど、ここ最近、なにか文章読んでいたりとかすると「ちょっと待って……」ってなったりする。taka:そういうことですね。でもこの前「はじめてのおつかい」で泣いたんですよ。逹瑯:おぉー。ナオ:あれは泣けるでしょう! あれは泣くよー。逹瑯:40になったらヤバいぞ!taka:ぼろぼろ。ぼろぼろっすか(笑)。逹瑯:多分、子ども見て泣くんじゃないか? 街なかの。ナオ: 「子どもだー(泣)」って、言って(笑)。逹瑯:うん。「子どもだー(泣)。子犬だー(泣)」って言って泣くよ。taka:1人で映画館とかも行きますし、マスク着けて行くんすけど、帰りマスクが使い物になっていないですね。ナオ:びちゃびちゃで(笑)?taka:ぐっちょぐちょ。逹瑯:じゃあ、もうおすすめしますよ。あの、フランダースの犬って知ってる(笑)?taka:知ってますよ(笑)。逹瑯:観た? 観た?taka:観ました、観ました。逹瑯:劇場版?taka:えっ? 劇場版とかあるんですか?逹瑯:「劇場版 フランダースの犬」っていうのがあるんですよ。映画になっているんですけど、アニメでね。taka:え、知らない……。逹瑯:ヤバいぞ。「劇場版 フランダースの犬」はヤバいよ。世界名作劇場のフランダースの犬は長尺じゃん? あれの有名な泣ける話が何個かあるじゃん。あれが、ぎゅっと90分~120分に詰まっているから。taka:え。もう泣きっぱ?逹瑯:泣きっぱ。taka:(笑)。観ます、観ます。すぐ観ます。ナオ:泣いている状態に強弱があるだけで、ずっと泣いている?逹瑯:ずっと、なんか不幸が畳み掛けてくる感じ。taka・ナオ:うわぁ~~~。ナオ:かわいそうな感じ。taka:ヤバいっすね~。