UFC会場に現れたトランプ米大統領、ファンの反応は？

米ワシントンDCで開催されたワールドシリーズ第5戦ワシントン・ナショナルズ対ヒューストン・アストロズの試合で、ドナルド・トランプ大統領は盛大なブーイングを受け、「奴を監獄にぶちこめ」という野次で迎えられた。そして現地時間11月2日、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで開催されたUFCの試合でも、同じ場面が繰り返された。



だが大統領の息子たち、ドナルド・トランプ・ジュニア氏とエリック・トランプ氏に言わせると、彼らの父親がアリーナに入場した時にマディソン・スクエア・ガーデンの観客席から聞こえてきたのは、大声援と歓声以外の何物でもなかったという。



President Trump getting massively booed as he entered the Garden for #UFC244 pic.twitter.com/ZwmSxlQ4uL — Rob Taub (@RTaub_) November 3, 2019



ドナルド・トランプ・ジュニア氏はTwitterで、観客のリアクションに対する英BBCの事実に基づく報道を「フェイク・ニュース」だと一蹴した。



Fake News gonna fake. Why dont you play the video you leftist hacks? I was there in the heart of NYC and it was overwhelmingly positive. An awesome response.

Its nice that everyone at least sees that youve flat out stopped even pretending to be objective. https://t.co/uX1kKEAzOh — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 3, 2019



「フェイクニュースはいつまでたってもフェイクだ。なぜ君たち左派の連中はあんな映像を流すのか? 私もニューヨークシティのど真ん中、あの場所にいたが、圧倒的にポジティヴだった。素晴らしい反響だった。(左派の連中は)いつも客観的なフリをするのをやめてほしい」



エリック・トランプ氏もあれはブーイングではなく、観客は「トランプ、USA!」と連呼していたのだとツイートした。



What a joke. You are the most dishonest people. The audience was chanting ”Donald Trump, Donald Trump” followed by ”USA USA.” Dana White said it was the greatest entrance he has seen into a UFC. I cant wait until we win again in 2020 to further embarras your profession #FakeNews https://t.co/EpkjBjz6s6 — Eric Trump (@EricTrump) November 3, 2019



「くだらない。あなた方は最低の嘘つきだ。観客は『ドナルド・トランプ、ドナルド・トランプ』と叫んだ後、『USA、USA』と連呼していた。ダナ・ホワイト(UFC代表)も、今まで見た中で最高のUFC入場シーンだと言っていた。2020年の大統領選で再選して、あなた方マスコミに恥ずかしい思いをさせてやるのが待ちきれない」



女性のプロ総合格闘家でトランプ支持者のタラ・ラローサ氏も、この日のイベントの動画を投稿。「ポジティヴな反応だった」とツイートしている。



#NEW: Pres. Trump arrives at Madison Square Garden to a positive reaction from the crowd ahead of #UFC244 . pic.twitter.com/OIz8R8IkRu — Tara LaRosa (@TaraLaRosa) November 3, 2019



おそらく、大統領は確かに、ソーシャルメディアで出回っている大半の動画よりかはマシな反応を得たのだろう。スポーツイベントに足を運んだことのある玄人ファンならご存知のように、騒がしい少数派が大声でブーイングするとアリーナ全体に響き渡り、会場全体の印象をゆがめてしまうことがある。



だが、父親がブーイングされたことを「フェイク・ニュース」だと言う息子たちの発言は、それこそ文字通りフェイクではあるまいか。