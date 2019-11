日常使いできる雑貨がいっぱい！ 一番くじに『ディズニーツムツム』登場！

ハズレなしのキャラクターくじの最新作『一番くじ〈ディズニー ツムツム〉~ツムツム大集合!~』が、セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗で、2019年11月13日(水)より順次発売される。



本商品は、『ディズニー ツムツム』フランチャイズでの展開となる一番くじで、上位等級は人気キャラクターの”ダイカットクッション”。『ミッキー』『マレフィセント』をはじめ、2019年11月にスマホゲーム『LINE:ディズニー ツムツム』に登場した新ツム『エンチャンテッドシンデレラ』もラインナップしており、いずれも約50cmのビッグサイズで、ボリュームたっぷりで心地よい手触りのクッションになっている。



このほかにもツムたちが大集合した”ラグマット”や、4種のデザインの”ストックコンテナ”、食器や小物入れにも活用できる”デザインプレート”、四角い形と丸い形の選べる”ハンドタオル”など、可愛くて実用的な雑貨が満載。



さらに、最後の1個のくじ券を引くとついてくるラストワン賞には、同じく2019年11月に『LINE:ディズニー ツムツム』に登場した新ツム『ダンシングジーニー』のダイカットクッションを用意している。『ディズニー ツムツム』をテーマに、楽しさ溢れるアイテムを取り揃えた一番くじを楽しもう!



【商品概要】

商品名:一番くじ〈ディズニー ツムツム〉~ツムツム大集合!~

販売開始日:2019年11月13日(水)より順次発売予定

価格:1回650円(税込)

種類数:全7等級25種+ラストワン賞

販売ルート:セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗

発売元:株式会社BANDAI SPIRITS



■商品ページ https://bpnavi.jp/t/tsum3



(C)Disney(C)Disney/Pixar

(C)Disney. Based on the”Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.





【等級一覧】

・A賞:ダイカットクッション〈ミッキー&フレンズ〉

全1種 約50cm



『ミッキー』の大きなサイズのクッション。

背面には『ミッキー&フレンズ』のキャラクター達をデザイン!



・B賞:ダイカットクッション〈ディズニープリンセス〉

全1種 約50cm



2019年11月登場の新ツム『エンチャンテッドシンデレラ』の大きなサイズのクッション。

背面には『ディズニープリンセス』達をデザイン!



・C賞:ダイカットクッション〈ヴィランズ〉

全1種 約50cm



『マレフィセント』の大きなサイズのクッション。

背面には『ヴィランズ』達をデザイン!



・D賞:ラグマット

全1種 約80cm



ツム達をたくさん載せた、ツムツム大集合なデザインのラグマット! お部屋に敷けば、『LINE:ディズニー ツムツム』がプレイしたくなっちゃうかも!?



・E賞:ストックコンテナ

全4種 約11cm



小物を収納するなど、何個あっても便利なクリアな容器。それぞれデザインが違う全4種♪



・F賞:デザインプレート

全10種 約9cm



作品ごとにツム達をデザインした、陶磁器製の小皿。

食器としてはもちろん、アクセサリーや小物を置いたりなど使い方は様々♪ 集めても楽しい全10種!



・G賞:ハンドタオル

全7種 約25cm



持ち歩きに便利なサイズのハンドタオル。

四角い形のタオルと、丸い形のタオルが選択可能♪ 四角いタオルは可愛らしくアレンジされたツム達のデザイン! 丸いタオルにはそれぞれ色々なツム達がいっぱい! どれにしようか迷っちゃう!?



・ラストワン賞:ダイカットクッション~ラストワンver.~

約50cm



2019年11月登場の新ツム『ダンシングジーニー』の大きなサイズのクッション。

背面には『アラジン』のキャラクター達をデザイン!



・ダブルチャンスキャンペーン:ダイカットクッション~ラストワンver.~ 合計30個

※賞品とパッケージは、ラストワン賞と同仕様になります。



※店舗によりお取り扱いのない場合や発売時期が異なる場合があります。なくなり次第終了となります。

※画像と実際の商品とは異なる場合があります。

※掲載されている内容は予告なく変更する場合があります。

※『一番くじ』および『ラストワン』『ダブルチャンス』は登録商標です。