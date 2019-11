DFBポカール3回戦の組み合わせ抽選が3日に行われた。

MF長谷部誠と日本代表MF鎌田大地が所属するフランクフルトは、ライプツィヒとホームで対戦。FW大迫勇也が所属するブレーメンは、ドルトムントをホームで迎え撃つ。また、日本代表MF遠藤航が所属する2部のシュトゥットガルトは、敵地でレヴァークーゼンと対戦する。

試合は、2020年2月4日と5日に開催される。

■3回戦の組み合わせ

フランクフルト vs ライプツィヒ

レヴァークーゼン vs シュトゥットガルト(2部)

バイエルン vs ホッフェンハイム

シャルケ vs ヘルタ・ベルリン

ザールブリュッケン(4部) vs カールスルーエ(2部)

ブレーメン vs ドルトムント

カイザースラウテルン(3部) vs デュッセルドルフ

フェアル(4部) vs ウニオン・ベルリン