「ゴジラ・フェス」会場も騒然！　ゲームアプリ『シンフォギアXD』と『ゴジラ』のコラボが決定

1954年に公開された第1作目の映画『ゴジラ』が公開された記念日で、ゴジラの「誕生日」とされる2019年11月3日(日・祝)、その生誕65周年を記念して、東京・日比谷ステップ広場にて開催されたイベント「ゴジラ・フェス2019」。その特設ステージで、株式会社ブシロードと株式会社ポケラボが配信中のスマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて、『ゴジラ』とのコラボイベントを開催することを告知する特報映像が公開された。



特設ステージ前では初代ゴジラ(ゴジラ1954)とのハイタッチ会が行われる中でMCからアナウンスされ公開された特報映像では、まずゴジラの姿が、次いでシンフォギアの「装者」たちの姿が次々に映し出され、スペシャルな企画への予感が会場を包んだ。さらに「ゴジラVSシンフォギア」のタイトルが流れ「コラボ決定!!」の文字がスクリーンに躍ると感嘆の声を漏らす観客も。コラボイベントの日程や詳細などの続報は、『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』の公式サイトや公式Twitterなどで伝えられる予定だ。





◆【戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED】「ゴジラ」 コラボ特報PV





TM & (C) TOHO CO., LTD.

(C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.