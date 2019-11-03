人気ゲームが原作のテレビアニメ「A3！（エースリー）」の「SEASON SPRING ＆ SUMMER」が、2020年1月13日深夜0時からTOKYO MXほかで放送されることが11月3日、明らかになった。オープニングテーマ「Act！ Addict！ Actors！」を収録したCDが、2020年2月5日に発売されることも発表された。

「A3！」は、イケメン役者を育成するゲーム。劇団員の聖地・ビロードウェイがある東京の郊外の天鵞絨（ビロード）町を舞台に、プレーヤーがボロ劇団の主宰兼総監督となり、劇団を立て直す。

アニメ「SEASON SPRING ＆ SUMMER」は2020年1月～3月にTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11で放送。「SEASON AUTUMN ＆ WINTER」が2020年7～9月に放送予定。

◇スタッフ（敬称略）

監督：篠原啓輔▽副監督：中園真登▽シリーズ構成：ハヤシナオキ▽キャラクターデザイン・総作画監督：小松真梨子▽美術デザイン：石口十▽衣装デザイン：あきづきりょう▽美術監督：田辺浩子（草薙）▽色彩設計：津守裕子▽HOA：トライスラッシュ▽グラフィックアート：荒木宏文▽撮影監督：鈴木麻予（T2 Studio）▽編集：土居秀充▽音響監督：濱野高年▽音楽：横山克・橋口佳奈▽オープニング主題歌制作：大石昌良▽音楽制作：ポニーキャニオン▽プロデュース：インフィニット▽アニメーション制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz

◇キャスト（敬称略）

＊春組 佐久間咲也：酒井広大▽碓氷真澄：白井悠介▽皆木綴：西山宏太朗▽茅ヶ崎 至：浅沼晋太郎▽シトロン：五十嵐雅

＊夏組 皇天馬：江口拓也▽瑠璃川幸：土岐隼一▽向坂椋：山谷祥生▽斑鳩三角：廣瀬大介▽三好一成：小澤廉

＊秋組 摂津万里：沢城千春▽兵頭十座：武内駿輔▽七尾太一：濱健人▽伏見臣：熊谷健太郎▽古市左京：帆世雄一

＊冬組 月岡紬：田丸篤志▽高遠丞：佐藤拓也▽御影密：寺島惇太▽有栖川誉：豊永利行▽雪白東：柿原徹也

立花いづみ：名塚佳織