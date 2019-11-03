TVアニメ「『A3!』SEASON SPRING ＆ SUMMER」の放送開始日時が、2020年1月13日24時に決定。TOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS11にてオンエアされる。

またオープニング主題歌「Act! Addict! Actors!」のCDが2月5日にリリースされることも発表に。同曲はこれまで「A3!」の主題歌を歌唱してきた、酒井広大演じる佐久間咲也、江口拓也演じる皇天馬、沢城千春演じる摂津万里、田丸篤志演じる月岡紬の4名によるグループ・A3ders!が担当。作詞・作曲・編曲もゲーム主題歌に引き続き、大石昌良が手がけている。この主題歌を流すアドトラックが、11月9日・10日に東京・池袋で開催される「アニメイトガールズフェスティバル2019」に合わせて、池袋エリアを走行することも告知された。

なお12月8日には、東京・新宿バルト9にてTVアニメ「『A3!』SEASON SPRING」の先行上映会を開催。第1話と第2話をいち早く見ることができるほか、酒井、茅ヶ崎至役の浅沼晋太郎、シトロン役の五十嵐雅が登壇してのトークショーも行われる。同イベントではライブビューイングも実施。チケットの先行販売申し込みを11月5日11時まで受付中だ。

アニメ「A3!」

放送情報

TOKYO MX：2020年1月13日（月）より毎週月曜24:00～

サンテレビ：2020年1月13日（月）より毎週月曜24:00～

KBS京都：2020年1月13日（月）より毎週月曜24:00～

BS11：2020年1月13日（月）より毎週月曜24:00～

2020年7月～9月放送予定

スタッフ

原作：『A3!（エースリー）』（リベル・エンタテインメント）

キャラクター原案：冨士原良

監督：篠原啓輔

副監督：中園真登

シリーズ構成：ハヤシナオキ

キャラクターデザイン・総作画監督：小松真梨子

美術デザイン：石口十

衣装デザイン：あきづきりょう

美術監督：田辺浩子（草薙）

色彩設計：津守裕子

HOA:トライスラッシュ

グラフィックアート：荒木宏文

撮影監督：鈴木麻予（T2 Studio）

編集：土居秀充

音響監督：濱野高年

音楽：横山 克・橋口佳奈

オープニング主題歌制作：大石昌良

音楽制作：ポニーキャニオン

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：P.A.WORKS×Studio 3Hz

キャスト

春組

佐久間咲也：酒井広大

碓氷真澄：白井悠介

皆木綴：西山宏太朗

茅ヶ崎至：浅沼晋太郎

シトロン：五十嵐雅

夏組

皇天馬：江口拓也

瑠璃川 幸：土岐隼一

向坂椋：山谷祥生

斑鳩三角：廣瀬大介

三好一成：小澤廉

秋組

摂津万里：沢城千春

兵頭十座：武内駿輔

七尾太一：濱健人

伏見臣：熊谷健太郎

古市左京：帆世雄一

冬組

月岡紬：田丸篤志

高遠丞：佐藤拓也

御影密：寺島惇太

有栖川誉：豊永利行

雪白東：柿原徹也

立花いづみ：名塚佳織

TVアニメ「『A3!』SEASON SPRING」先行上映会

日時：2019年12月8日（日）18:00開演

会場：東京都 新宿バルト9

出演：酒井広大（佐久間咲也役）、浅沼晋太郎（茅ヶ崎至役）、五十嵐雅（シトロン役）

(c)A3! ANIMATION PROJECT