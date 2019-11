生誕65周年を迎えた『ゴジラ』のTシャツなどアパレルアイテムがコスパから一挙に登場！

公式キャラクター衣装やグッズの製作・販売を行う株式会社コスパは、「コスパ」ブランドより、生誕65周年を迎える『ゴジラ』シリーズのTシャツなどアパレルアイテムを一挙に発売する。Tシャツ 6アイテムはいずれも2019年12月下旬発売予定となっており、11月下旬には「ゴジラストア」にて先行販売の予定も。また、劇中に登場する組織「対特殊生物自衛隊」や「Gフォース」の支給品をイメージしたジャケット(MA-1、M-51)もラインナップされている。





◆『ゴジラ』シリーズ/Tシャツ



●ゴジラDESTROY Tシャツ



発売日:2019年12月下旬予定

※2019年11月下旬「ゴジラストア」先行販売予定

サイズ:S/M/L/XL

カラー:WHITE

価格:2900円+税



怪獣王ゴジラをシンプルで着まわしやすいデザインでプリント

※デザインにかすれ処理をほどこしています。プリントの剥がれ、削れではございませんのであらかじめご了承下さい。



●ゴジラ62 オールプリントTシャツ



発売日:2019年12月下旬予定

※2019年11月下旬「ゴジラストア」先行販売予定

サイズ:S/M/L/XL

カラー:WHITE

価格:2900円+税



キングコング対ゴジラのワンシーンを大胆にプリント

※こちらの商品はフロントのみのプリントとなります。

※全面プリントの技法上、縫い目や脇下部分にカスレやプリント切れが生じます。ご了承ください。



●ゴジラ95 Tシャツ



発売日:2019年12月下旬予定

※2019年11月下旬「ゴジラストア」先行販売予定

サイズ:S/M/L/XL

カラー:SUMI

価格:2900円+税



ゴジラvsデストロイアに登場した通称バーニングゴジラを大胆にプリント



●ガイガン Tシャツ



発売日:2019年12月下旬予定

※2019年11月下旬「ゴジラストア」先行販売予定

サイズ:S/M/L/XL

カラー:WHITE

価格:2900円+税



危うし!!地球!!サイボーグ怪獣「ガイガン」をプリント



●ゴジラタワー Tシャツ



発売日:2019年12月下旬予定

※2019年11月下旬「ゴジラストア」先行販売予定

サイズ:S/M/L/XL

カラー:BLACK

価格:2900円+税



世界子供ランドのゴジラタワーお土産風デザインのTシャツ



●メカゴジラ74 Tシャツ



発売日:2019年12月下旬予定

※2019年11月下旬「ゴジラストア」先行販売予定

サイズ:S/M/L/XL

カラー:SUMI

価格:2900円+税



1974年「ゴジラ対メカゴジラ」よりドックに格納されているメカゴジラをプリント

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更になる場合があります。

■問い合わせ先

コスパ通販センター 03-5358-1300(平日10:00〜17:00)

ホームページ http://cospa.co.jp/



TM & (C) TOHO CO., LTD.





◆『ゴジラ』シリーズ/ジャケット(MA-1/M-51)





●J.X.S.D.F MA-1ジャケット



発売日:2019年12月下旬予定

※2019年11月下旬「ゴジラストア」先行販売予定

サイズ:S/M/L/XL

カラー:NAVY

価格:1万2000円+税



直ちにゴジラ撃滅に出動する!

特生自衛隊の支給品をイメージしたMA-1ジャケット

・フライトジャケットの定番でもあるMA-1に、対特殊生物自衛隊の支給品をイメージしたデザインをプリント。

・しっかりとした作りで、着回しのしやすいデザインのMA-1は、防寒対策にも最適です。

※内側にはプリント加工用のファスナーが付いています。ポケットとしての使用は出来ません。



●Gフォース MA-1ジャケット



発売日:2020年1月中旬予定

サイズ:S/M/L/XL

カラー:MOSS/BLACK

価格:1万2000円+税



Gフォースの支給品をイメージしたMA-1ジャケット

・フライトジャケットの定番でもあるMA-1に『Gフォース』のエンブレムをプリント。

・しっかりとした作りで、着回しのしやすいデザインのMA-1は、防寒対策にも最適です。

※内側にはプリント加工用のファスナーが付いています。ポケットとしての使用は出来ません。



●Gフォース M-51ジャケット



発売日:2020年1月中旬予定

サイズ:M/L/XL

カラー:MOSS/BLACK

価格:1万2000円+税



Gフォースの支給品をイメージしたスタイリッシュなシルエットのM-51ジャケット

・現代的でスタイリッシュなシルエットにこだわったコスパオリジナルのM-51ジャケットに『Gフォース』のエンブレムをプリント!

・フードとウエストには、シルエットを自在に調整する事が可能なドローコード付き。

・フラップ付きのポケットは入り口を折り畳むタイプなので、砂などの進入を防ぎ、中の物が飛び出さない構造になっています。

・右胸には、コスパのオリジナル脱着式ワッペンを取り付けられるマジックテープ付き。

・マジックテープ付きであれば市販の脱着式ワッペンも取り付けられます。

・「モッズコート」とも呼ばれるジャケットは、ミリタリージャケットとしてはもちろん、コーディネートしやすくカジュアルな着こなしにも対応出来る優れたアイテムです!

※M-51ジャケットとは

1951年にアメリカ軍で採用されたミリタリーパーカー。

1960年代「モッズ」と呼ばれるロンドンの若者達の間で爆発的に流行したことから、「モッズコート」の名称でファッションアイテムとして広まった。

カジュアルにもキレイめにも着ることができる、秋冬から春先までのファッションの定番アイテム。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更になる場合があります。

■問い合わせ先

コスパ通販センター 03-5358-1300(平日10:00〜17:00)

ホームページ http://cospa.co.jp/



TM & (C) TOHO CO., LTD.