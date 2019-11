「ゴジラ・フェス」で小島よしおが「ちびゴジラ」と一緒にダンスをレクチャー！

1954年に公開された第1作目の映画『ゴジラ』が公開された記念日で、ゴジラの「誕生日」とされる2019年11月3日(日・祝)、その生誕65周年を記念して、東京・日比谷ステップ広場にて「ゴジラ・フェス2019」が開催された。今年で3回目を迎えるゴジラファンが集結するイベントのオープニングには、映画『ゴジラ』主演の宝田明や漫画家の西川伸司が登壇し、鏡開きで開会を宣言。特設ステージではゴジラとハイタッチできるイベントなど様々な企画が行われた。



そして、ゴジラ生誕65周年に合わせて誕生した子供向けキャラクター「ちびゴジラ」も登場。ちびゴジラの絵本の朗読やキャラクタークイズなどでステージ前に集まった子供たちも大喜びの中、さらに同日発売となったダンスミュージック『ゴジゴジちびゴジラ』のミュージックビデオに出演し、ちびゴジラと一緒にダンスを踊っている小島よしおも登壇! ちびゴジラ、キッズダンサーとともに生で「ゴジゴジちびゴジラ」ダンスを披露した。



振付師ユニット「振付稼業air:man」による振付の、ちびゴジラをモチーフにした可愛らしいジェスチャーを交えながらもキレのあるダンスは、会場の子供たちをたちまち魅了、総立ちで一緒に踊っていた。ダンスパフォーマンス終了後、観客の前で初めて踊ってみた感想を訊かれた小島よしおは「意外と運動量がすごくて汗だくになっちゃうんですよ。お子さんと一緒にぜひ親御さんも」と勧めつつ「すごく緊張したんですけど……でもそんなの関係ねえ! そんなの関係ねえ! そんなの関係ねえ! ちびゴジラオッパッピー!」と持ちギャグでイベントを締めくくった。







◆ちびゴジラダンス「踊ってみたキャンペーン」も!



ちびゴジラダンス『ゴジゴジちびゴジラ』を「踊ってみた」ダンス動画を撮影してYouTubeにアップし、それをTwitterでハッシュタグ「#ちびごじらダンス」を付けて投稿することで応募できる「踊ってみたキャンペーン」も実施。最優秀賞(3チームが受賞)を受賞するとなんと、ちびゴジラが直接会いに来て一緒にダンスを踊ってくれる!



